Выход GTA VI перенесли на год. Теперь игра выйдет в мае 2026-го

Релиз GTA VI перенесли на год. Об этом говорится в заявлении Rockstar Games.
Теперь игра выйдет 26 мая 2026 года. Изначально ее релиз планировался на осень 2025-го.
«При выпуске каждой игры мы всегда стремились превзойти ваши ожидания, и Grand Theft Auto VI — не исключение. Мы надеемся, что вы понимаете, что нам нужно дополнительное время, чтобы обеспечить тот уровень качества, который вы ожидаете и заслуживаете», — говорится в заявлении Rockstar Games.
Трейлер шестой части GTA вышел 5 декабря 2023 года. Фанаты франшизы узнали в видео образы реальных людей и ситуаций, например женщины с молотками, аллигатора в продуктовом магазине и Флоридского Джокера. Из‑за прототипа последнего Лоуренс Салливан потребовал от создателей игры 10 млн долларов компенсации и пригрозил хакерской атакой.
Кроме того, поклонники сравнили локации новой GTA и Vice City 2002 года — действие обеих игр происходит в одном городе.