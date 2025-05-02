Выход GTA VI перенесли на год. Теперь игра выйдет в мае 2026-го

«При выпуске каждой игры мы всегда стремились превзойти ваши ожидания, и Grand Theft Auto VI — не исключение. Мы надеемся, что вы понимаете, что нам нужно дополнительное время, чтобы обеспечить тот уровень качества, который вы ожидаете и заслуживаете», — говорится в заявлении Rockstar Games.