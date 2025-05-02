В начале мая на Землю может упасть советский космический корабль, который запускали на Венеру

Автоматическую межпланетную станцию «Космос-482» запустили на Венеру в исследовательских целях в 1972 году. Однако корабль быстро вышел из строя, не долетев до планеты, и остался кружить вокруг Земли. Его создали вслед за «Венерой-8», которой удалось приземлиться на планете и передавать данные оттуда в течение 50 минут.