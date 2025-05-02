В начале мая на Землю может упасть советский космический корабль, который запускали на Венеру

Советская космическая станция «Космос-482», запущенная на Венеру в 1970-х, может упасть на Землю в мае. Об этом рассказал нидерландский наблюдатель за спутниками Марко Лангбрук из Делфтского технического университета.
Автоматическую межпланетную станцию «Космос-482» запустили на Венеру в исследовательских целях в 1972 году. Однако корабль быстро вышел из строя, не долетев до планеты, и остался кружить вокруг Земли. Его создали вслед за «Венерой-8», которой удалось приземлиться на планете и передавать данные оттуда в течение 50 минут.
«Примерно 9–10 мая, произойдет необычный неконтролируемый вход в атмосферу», — написал Лангбрук. По его мнению, если «Космос-482» останется целым при входе в атмосферу Земли со скоростью 242 км/ч, то «приземлится жестко». У аппарата есть парашют, предназначенный для посадки на Венере, но ученый сомневается, что он сработает.
«Риск [падения станции на что‑то или на кого‑то] есть, но нам не следует слишком беспокоиться. Риск аналогичен случайному падению метеорита, который случается несколько раз в год», — заявил Лангбрук в беседе с The Guardian. Вероятность получить удар молнии выше, добавил он.
The Guardian пишет, что «Космос-482» весит почти 500 килограмм. Лангбрук отметил, что его строили для вхождения в плотную атмосферу Венеры, состоящую из углекислого газа, поэтому его прочность достаточно высокая. Ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл посчитал, что корабль «вернется целым», если у него не вышел из строя тепловой щит.
Популяризатор космонавтики Виталий Егоров в разговоре с РБК сказал, что «Космос-482» вряд ли упадет на территорию РФ. «Он летает вокруг Земли с наклонением 52 градуса, а большая часть территории России лежит севернее этих широт», — пояснил он.
Егоров тоже отметил, что без парашюта «скорость столкновения с поверхностью Земли будет очень высока», а сам корабль «приспособлен к жесточайшим условиям». При этом аппарат априори принадлежит Роскосмосу, поэтому ответственность за повреждение чьей-либо собственности при столкновении ляжет на госкомпанию, допустил он. «Космос-482» «станет интересным артефактом зари космической эры», считает популяризатор.