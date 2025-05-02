Эд Ширан анонсировал альбом «Play» и опубликовал сингл с него

Эд Ширан анонсировал официальную дату выхода своего нового альбома «Play». Пластинка выйдет 12 сентября.
Релиз музыканта ознаменовал окончание серии его математических альбомов: «Plus», «Multiply», «Divide», «Subtract» and «Equals». Новая эра Ширана вдохновлена идеей, возникшей у него в 18 лет, когда он думал о главе, которая будет состоять из «Play», «Pause», «Fast Forward», «Rewind» и «Stop».
«Play» — это альбом, который был создан как прямой ответ на самый мрачный период моей жизни. Выйдя из этого состояния, я просто захотел создать радость, а также исследовать культуры стран, по которым я гастролировал.
Я делал эту пластинку по всему миру, закончил ее в Гоа и провел несколько самых веселых, исследовательских творческих дней в моей жизни. Это настоящие американские горки эмоций от начала и до конца, в нем воплощено все, что я люблю в музыке, и все, что в ней есть интересного, а также то, на каком этапе жизни я нахожусь как человек, партнер, отец», — рассказал Ширан.
В поддержку альбома музыкант также представил сингл с него под названием «Old Phone». Песня была написана, после того как Ширан включил старый телефон, которым не пользовался с 2015 года, и заново обнаружил сообщения от своего покойного друга Джамала Эдвардса, ссоры с бывшей и разговоры с дальними родственниками.
«Это было похоже на капсулу времени, на то время жизни, в котором я находился и жил в 2015 году. Я плакал над сообщениями друзей, которых уже нет в живых и с которыми я больше не смогу поговорить», — отметил он.