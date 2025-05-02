Эд Ширан анонсировал альбом «Play» и опубликовал сингл с него

Я делал эту пластинку по всему миру, закончил ее в Гоа и провел несколько самых веселых, исследовательских творческих дней в моей жизни. Это настоящие американские горки эмоций от начала и до конца, в нем воплощено все, что я люблю в музыке, и все, что в ней есть интересного, а также то, на каком этапе жизни я нахожусь как человек, партнер, отец», — рассказал Ширан.