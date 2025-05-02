Джош Хатчерсон снимется в комедийном сериале HBO от Рейчел Сеннотт

Джош Хатчерсон («Голодные игры») исполнит главную роль в предстоящем комедийном сериале HBO. Об этом сообщает Deadline.
Он заменит Майлза Роббинса («Секретные материалы»), который сыграл в пилотной серии. Его решили убрать, после того как HBO взял сериал и изменил персонажа.
Безымянное шоу исследует запутанную динамику воссоединившейся группы созависимых друзей. Они пытаются разобраться, как разлука, амбиции и новые отношения изменили их.
Режиссером, шоураннером и продюсером проекта выступает Рейчел Сеннотт («Неудачница», «Кумир»). Она также снимается в сериале вместе с Одессой Адлон, Джорданом Фёрстманом, Тру Уитакер, Лейтон Мистер и Квенлин Блэквелл.