«Джокер 2» стал самым убыточным фильмом 2024 года

Deadline составил антирейтинг самых убыточных фильмов 2024 года. Первое место занял «Джокер: Безумие на двоих».
Издание подчеркивает, что до «Дэдпула» и «Росомахи» первый «Джокер» от Warner Bros./DC был самым кассовым фильмом с рейтингом R за всю историю, собрав 1,1 млрд долларов и получив две премии «Оскар».
«Режиссер Тодд Филлипс нашёл способ снять продолжение, и Warner Bros. потратила на это безумные 200 млн долларов. Когда бюджет фильма, в котором не так много компьютерной графики, составляет столько денег, зачем так серьёзно к этому относиться?
Потому что Филлипс на протяжении многих лет приносил Warner Bros. сотни миллионов долларов благодаря франшизе „Мальчишник в Вегасе“, „Джокеру“ и другим фильмам», — пишет Deadline. Но «Джокер 2» заработал в прокате всего 207 млн долларов и принес компании убытков на 144,25 млн.
В антирейтинг также попали «Фуриоса. Хроники Безумного Макса» (убыток 119,6 млн), «Бордерлендс» (80 млн), «Мегалополис» (75,5 млн) и «Крэйвен-охотник» (71 млн).