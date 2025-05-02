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В Австралии на воду спустили самый большой в мире электрический корабль

Сегодня в 07:22
Фото: Incat

Австралийская судостроительная компания Incat спустила на воду самое большое в мире судно, работающее на аккумуляторных батареях. Об этом сообщает The Guardian.

В компании судно назвали гигантским скачком вперед в области экологичного судоходства и самым важным проектом, который она когда‑либо осуществляла.

Судно длиной 130 метров будет курсировать между столицей Аргентины Буэнос-Айресом и Уругваем. Оно будет работать полностью на аккумуляторных батареях и перевозить до 2100 пассажиров и 225 автомобилей через реку Плейт.

«Мы строим лучшие в мире суда здесь, в Тасмании, уже более четырех десятилетий, и Hull 096 — самый амбициозный, самый сложный и самый важный проект, который мы когда‑либо реализовывали», — сказал председатель правления Incat Роберт Клиффорд.

Корабль оснащен более чем 250 тоннами аккумуляторов и имеет более 40 мегаватт-часов установленной мощности. Система хранения энергии подключена к восьми водометам с электрическим приводом, а ее мощность в четыре раза больше, чем у любой предыдущей морской установки.

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