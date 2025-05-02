В Австралии на воду спустили самый большой в мире электрический корабль

Корабль оснащен более чем 250 тоннами аккумуляторов и имеет более 40 мегаватт-часов установленной мощности. Система хранения энергии подключена к восьми водометам с электрическим приводом, а ее мощность в четыре раза больше, чем у любой предыдущей морской установки.