Джереми Реннер отказался от второго сезона «Соколиного глаза» из‑за низкой зарплаты

Джереми Реннер рассказал в интервью High Performance, почему не вышел второй сезон сериала «Соколиный глаз».
По словам актера, ему предложили половину от зарплаты за первый сезон: «Они попросили меня сняться во втором сезоне, но предложили ровно вдвое меньшую сумму. Я такой: „Потратить восемь месяцев на то, чтобы заработать вдвое меньше?“. Они что, думали, что после той аварии в 2023 году я только половина Джереми? Вы поэтому не хотите платить мне полную сумму?».
«Это не Marvel, заметьте. Это просто Disney, даже не совсем Disney. Это просто копейщики, бухгалтеры», — отметил он. При этом Реннер не исключил возвращения в «Соколиный глаз» в будущем, так как он все еще любит этого персонажа.
«Я бы с удовольствием снялся, но мне пришлось защищаться. Я не просил больше денег, заметьте. Просто заплатите мне столько, сколько я заработал за первый сезон. Так что меня огорчает, что этого не произошло, но все в порядке. Я счастлив оставить это в прошлом, потому что мое тело, вероятно, благодарит меня снова и снова, что я не делаю этого прямо сейчас. Но посмотрим», — сказал Реннер.
2 января 2023 года Реннер во время очистки снега возле дома, когда в ряде городов США прошел сильнейший снежный шторм, попал под снегоуборочную машину, которая наехала ему на ногу.
В полиции заявили, что Реннер воспользовался снегоуборочной машиной, чтобы вытащить грузовик племянника из снежного завала. Затем оставил ее, не включив аварийный тормоз. Машина начала двигаться на племянника актера. Реннер не смог ее остановить и был затянут под гусеницы. У него диагностировали переломы 32 костей.