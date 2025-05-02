Джереми Реннер отказался от второго сезона «Соколиного глаза» из‑за низкой зарплаты

«Я бы с удовольствием снялся, но мне пришлось защищаться. Я не просил больше денег, заметьте. Просто заплатите мне столько, сколько я заработал за первый сезон. Так что меня огорчает, что этого не произошло, но все в порядке. Я счастлив оставить это в прошлом, потому что мое тело, вероятно, благодарит меня снова и снова, что я не делаю этого прямо сейчас. Но посмотрим», — сказал Реннер.