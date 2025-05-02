Галь Гадот снимется в триллере Ники Каро о событиях после Второй мировой войны

Ранее Каро была режиссером хитового триллера Netflix «Мать» с Дженнифер Лопес в главной роли, который стал одним из самых популярных фильмов стриминга, а также фильма «Мулан» для Disney. Она также известна по таким фильмам, как «Северная страна» с Шарлиз Терон и Фрэнсис МакДорманд в главных ролях.