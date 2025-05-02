Галь Гадот снимется в триллере Ники Каро о событиях после Второй мировой войны

Галь Гадот («Чудо-женщина») снимется в фильме «Ruin» постановщицы Ники Каро («Мать», «Энн», «Жена смотрителя зоопарка»). Об этом сообщает Deadline.
К ней также присоединится Маттиас Шонартс («Девушка из Дании», «Ржавчина и кость»). Действие фильма развернется в руинах Германии после Второй мировой войны.
По сюжету недавно освобожденная узница лагеря заключает маловероятный союз с немецким солдатом, чтобы отомстить нацистскому отряду СС.
Сценарий фильма написали Кас и Райан Фирпо, работавшие над кинокомиксом «Вечные» студии Marvel. Съемки ленты пройдут в следующем году. Дата релиза пока неизвестна.
Ранее Каро была режиссером хитового триллера Netflix «Мать» с Дженнифер Лопес в главной роли, который стал одним из самых популярных фильмов стриминга, а также фильма «Мулан» для Disney. Она также известна по таким фильмам, как «Северная страна» с Шарлиз Терон и Фрэнсис МакДорманд в главных ролях.