Лили Джеймс сыграет всемирно известного перформера в триллере «Фотобудка»

Он рассказывает жене о произошедшем и признается, что Милли, с которой он провел лишь одну ночь, забеременела. В ответ Джин идет на радикальный и неожиданный шаг — приглашает Милли в свой дом, предлагая ей финансовую поддержку в обмен на ребенка.