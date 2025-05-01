Лили Джеймс сыграет всемирно известного перформера в триллере «Фотобудка»

Британская актриса Лили Джеймс, известная по фильмам «Золушка» и «Ребекка», снимется в триллере «Фотобудка» («Photo Booth»). Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустит компания Independent Film Group. Съемки начнутся в октябре, они пройдут в Австралии и Лондоне. Партнершей Джеймс по фильму станет Рэффи Кэссиди, снимавшаяйся в лентах «Бруталист» и «Убийство священного оленя».
Джеймс сыграет Джин Буше — всемирно известную артистку-перформера, которая предпочла карьеру семье. Кэссиди исполнит роль Милли — молодой и свободолюбивой женщины, которая пытается разобраться в жизни.
По сюжету, Джин в очередной раз не удается завести ребенка вместе с мужем, художником Беном, и тогда их тщательно выстроенная жизнь начинает разваливаться. Бен напивается и изменяет супруге с Милли.
Он рассказывает жене о произошедшем и признается, что Милли, с которой он провел лишь одну ночь, забеременела. В ответ Джин идет на радикальный и неожиданный шаг — приглашает Милли в свой дом, предлагая ей финансовую поддержку в обмен на ребенка.
Джин стремится вернуть себе контроль над ситуацией, но провоцирует лишь еще больший эмоциональный хаос. Границы между участниками треугольника размываются,обиды нарастают. Тем временем Джин готовится к открытию главной выставки в своей жизни.
По мере приближения ее открытия героиня размышляет о своей работе — искренних, интуитивных выступлениях, которые обозначают линии разлома в ее жизни и достигают кульминации в перформансе под названием «Фотобудка». Он становится самой интимной работой художницы, основанной на ее детских травмах.
Режиссерами фильма выступят Спенсер и Ллойд Харви. Продюсерами проекта станут Джеймс, Кэти Конрад («Прерванная жизнь») из Tree Line Films, Гала Гордон из Parodos Productions, Сара Шоу и Анна Маклиш из Carver Films.
«„Фотобудка“ — это история, которую нам нужно было рассказать, история, глубоко укорененная в обсуждении наследия и выборе, который определяет нас. Как брат с сестрой и режиссеры, мы всегда тянулись к эмоционально сложным, движимым персонажами историям, которые находятся на пересечении самовыражения и идентичности. Этот фильм глубоко личный, и имя невероятную Лили Джеймс в роли нашей бесстрашной Джин, мы знаем, что он будет электризующим», — сказали Харви.