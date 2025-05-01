Книга рекордов Гиннесса показала совместное фото самой большой и самой маленькой собак в мире

«Реджи отлично ладит с другими собаками и людьми. Он их очень любит. Я не беспокоюсь, что он не будет осторожен с Перл. Он очень, очень осторожен и внимателен. Я ожидаю, что он будет очень добр к ней и, возможно, будет больше интересоваться хозяевами Перл, чем ей самой», — сказал хозяин пса Сэм Джонсон.