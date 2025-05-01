Книга рекордов Гиннесса показала совместное фото самой большой и самой маленькой собак в мире. Об этом сообщили на сайте организации.
Животные встретились в начале апреля в Айдахо-Фолс в США, где живет крупнейший пес на планете — семилетний немецкий дог Реджинальд. Его рост составляет 1,007 метра от пола до холки.
Разница в росте у Реджинальда и самой крошечной собаки на Земле, четырехлетней чихуахуа Перл, — 91,56 сантиметра. Это примерно соответствует высоте бейсбольной биты или акустической гитары, отметили представители Книги рекордов Гиннесса.
Перл выросла лишь до 9,14 сантиметра, но, по словам ее хозяев, это не повлияло на ее уверенность в себе. «Она небольшого роста, но у нее большая личность», — отметила хозяйка чихуахуа Ванесса Семлер.
По ее словам, Перл требовательная, сильная и упрямая собака, при этом — очень ласковая. У нее на удивление громкий голос, а еще Перл обожает моду, любит носить одежду (потому что всегда мерзнет) и яркие аксессуары. «Она на самом деле сама выбирает, что хочет надеть каждый день, и это очень смешно», — призналась Ванесса.
Хозяйка Перл совсем не беспокоилась перед встречей своей любимицы с гигантским догом, поскольку Перл ведет себя с крупными сородичами дружелюбно и очень игриво. Владельцы Реджинальда тоже не волновались перед встречей.
«Реджи отлично ладит с другими собаками и людьми. Он их очень любит. Я не беспокоюсь, что он не будет осторожен с Перл. Он очень, очень осторожен и внимателен. Я ожидаю, что он будет очень добр к ней и, возможно, будет больше интересоваться хозяевами Перл, чем ей самой», — сказал хозяин пса Сэм Джонсон.
Когда Сэм забрал Реджинальда домой, тот был щенком — причем самым маленьким в помете. И хотя Реджи вырос до рекордных размеров, Сэм считает, что он остался в душе крошечным щенком.
«Имя Реджинальда создает обманчивое представление о его личности. Оно заставляет его выглядеть более царственным и правильным, но он просто большой ребенок. Он ведет себя как человеческий малыш. Он очень игривый, очень голосистый — очень. Он скажем вам, чего он хочет», — поделился Сэм.
Он отметил, что Реджи может быть иногда привиредливым. Ему пришлось обустроить собственную раковину на кухне, где пес может пить из‑под крана. Также дога отучали есть со стола, куда он с легкостью дотягивается.
«Мое лицо никогда не бывает сухим, потому что его постоянно облизывают, а мое сердце всегда полно, потому что он — лучшая его часть», — подчеркнул Сэм.
Встреча Реджи и Перла прошла радостно и легко. Собаки сразу же нашли общий язык. Перл не только не испугалась Реджиналдьда, но даже бегала по его гигантским ногам, словно он был большим плюшевым мишкой. «Это был действительно веселый и захватывающий день», — подытожила Ванесса.
«У них больше сходств, чем различий. Люди говорят, что „только маленькие собаки носят одежду“, но у Реджи есть куча свитеров, которые он носит… „маленькие собаки требуют большого ухода“, но Реджи требует очень, очень большого ухода. Так что я думаю, что у них больше сходств, чем различий», — добавил Сэм.