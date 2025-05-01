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Студия А24 опубликовала трейлер фильма «Прости, детка» с Наоми Аки

Сегодня в 16:32
Кадр: А24/YouTube

На ютуб-канале A24 опубликовали трейлер фильма «Прости, детка» — режиссерского дебюта актрисы Евы Виктор. Она исполнила центральную роль в картине, а ее партнершей стала звезда «Микки 17» и «Подай знак» Наоми Аки.

Девушки сыграли давних подруг, которые восоединяются спустя три года после того, как нечто плохое случилось с одной из них. Героиня Виктор пытается пережить тот травматический опыт, радуясь жизни и мучаясь в ней одновременно.

Видео: А24/YouTube

Картина снята в комедийно-драматическом ключе. В трейлере перед зрителями предстают местами нелепые, местами трогательные персонажи. По словам критиков, они поражают своей реалистичностью.

Ленту «Прости, детка» впервые показали на кинофестивале «Сандэнс» в январе. Киноработа получила положительные отзывы. Издание Deadline назвало проект «одним из самых уверенных и искренних фильмов» за долгое время.

«Виктор блестяще иллюстрирует опыт последствий в его обыденности, его маленьких радостях, его боли, его странных товариществах», — отметил The Guardian. «Виктор показывает нам женщину, которая использует юмор, чтобы уклоняться и отклоняться — и не запутаться в сложных моментах жизни», — добавил THR.

Виктор сама написала сценарий картины и срежиссировала ее. Продюсером проекта выступил постановщик «Лунного света» Барри Дженкинс. Среди других продюсеров — работавшие над «Солнце мое» Марк Церьяк и Адель Романски.

В актерский состав фильма вошли Лукас Хеджес («Манчестер у моря», «Леди Берд»), Джон Кэрролл Линч («Основатель», «Американская история ужасов»), Луис Канселми («Убийцы цветочной луны», «Миллиарды») и Келли Маккромак («Папик», «Джордж и Тэмми»). Релиз драмеди в кинотеатрах запланирован на 27 июня.

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