Пенелопа Круз и Хавьер Бардем сыграют супругов в триллере «Бункер» Флориана Зеллера

«Я хотел рассказать историю брака и был глубоко убежден в необходимости работать с реальной парой. Меня сразу же привлекла идея поработать с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус, двумя из самых одаренных актеров, работающих сегодня, которые также являются одной из самых культовых пар», — поделился Зеллер.