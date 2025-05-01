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Пенелопа Круз и Хавьер Бардем сыграют супругов в триллере «Бункер» Флориана Зеллера

Сегодня в 15:53
Фото: JB Lacroix / Getty Images

Лауреаты премии «Оскар» Пенелопа Круз («Вики Кристина Барселона») и Хавьер Бардем («Старикам тут не место») сыграют супругов в психологическом триллере «Бункер» Флориана Зеллера. Об этом сообщил Deadline.

Cоздатель драмы «Отец» написал сценарий будущей ленты специально для Круз и Бардема. Текст рассказывает об архитекторе, которому заказывают спроектировать бункер для миллиардера, работающего в сфере технологий.

По сюжету, заказчик женат и хочет обустроить для своей семьи убежище на случай каких‑либо катастроф. Но супруга предпринимателя начинает сомневаться в их браке после 17 лет совместной жизни.

Проект описывается как «триллер, который углубляется в эмоциональные и моральные проблемы, с которыми сталкивается пара на фоне напряженности окружающего мира, и исследует страхи, сомнения и дилеммы, которые определяют нашу эпоху».

«Я хотел рассказать историю брака и был глубоко убежден в необходимости работать с реальной парой. Меня сразу же привлекла идея поработать с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус, двумя из самых одаренных актеров, работающих сегодня, которые также являются одной из самых культовых пар», — поделился Зеллер.

По мнению режиссера, его будущий фильм «раздвинет границы повествования и эмоциональной правды, стирая границы между реальностью и вымыслом таким образом, что это покажется захватывающим и глубоко человечным».

Продюсерами картины станут Федерика Сент-Роуз из Blue Morning Pictures, Фернандо Бовайра, Саймон де Сантьяго из MOD Producciones и Элис Доусон, исполнительными продюсерами — Мариано Кон, Гастон Дюпра, Андрес Дюпра, Эмануэль Нуньес и Фернандо Соколович.

«Что меня больше всего волнует в работе с Флорианом над „Бункером“ , так это смелое новое направление, которое он выбирает как режиссер. Этот проект знаменует собой явный тональный сдвиг — тревожный и кинематографически смелый, „Бункер “ говорит о вопиющих противоречиях, существующих в современном обществе», — отметила Сент-Роуз.

Круз и Бардем женаты уже почти 17 лет. Актеры неоднократно работали вместе: они снимались в картинах «Ветчина, ветчина», «Вики Кристина Барселона», «Лабиринты прошлого» и «Эскобар».

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