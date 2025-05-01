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Джазовый музыкант Камаси Вашингтон рассказал о создании саундтрека к аниме «Лазарь»

Сегодня в 15:09
Фото: Mondadori Portfolio / Getty Images

Американский джазовый музыкант Камаси Вашингтон, сотрудничавший с Лорин Хилл и Кендриком Ламаром, рассказал в интервью The Verge о работе над саундтреком к аниме-сериалу «Лазарь» Синъитиро Ватанабэ.

Номинант на премию «Грэмми» написал полноценный альбом, части которого использовали в мультипликационном шоу. В них, как отметило издание, он отразил «экзистенциальный ужас, заложенный в видении будущего Ватанабэ».

В интервью Вашингтон признался, что был удивлен тому, что Ватанабэ хотел получить от него самостоятельный музыкальный проект. Артист признался также, что предыдущее шоу Ватанабэ «Ковбой Бибоп» определило то, каким он стал музыкантом.

Вашингтон вспомнил, как рос в 90-е и искал аниме на кассетах VHS и дисках DVD и обменивался ими с друзьями. «Я фанат „Берсерка“, и мне нравятся „Боец Баки“ и „Призрак в доспехах“», — рассказал он.

«Когда я смотрел эти шоу и фильмы в детстве, их истории казались такими неотфильтрованными и настоящими, что они отзывались во мне, а мастерство анимации просто взрывало мне мозг», — отметил Вашингтон.

Артист поделился, как проходило сотрудничество с Ватанабэ. По словам Вашингтона, между ним и японским специалистом не было споров. Мультипликатор сумел четко описать, какого звукового сопровождения потребует его сериал.

«У нас было несколько действительно долгих бесед, в ходе которых он разложил концепции, лежащие в основе сериала в целом, стиль анимации, ориентированный на действие, а затем то, что он ждал от меня в музыкальном плане», — вспомнил Вашингтон.

Музыкант добавил, что его коллега хотел, чтобы он «построил весь саундтрек, сосредоточившись на пробуждени чувств, а не на написании песен, которые должны соответствовать или вписываться в специально спланированную сцену».

Вашингтон признался, что задумывал трек «Lazarus» как главную тему сериала. Но в конечном итоге Ватанабэ выбрал на эту роль «Vortex».

«Мне кажется, что любой из треков мог бы стать темой, но я всегда верил, что он поймет, какой из них действительно воплощает суть шоу. Поэтому я отдал ему всю еду и позволил ему организовать и расставить блюда», — пояснил артист.

Наконец, Вашингтон рассказал, что намеренно стремился к тому, чтобы «Lazarus» звучал как музыка из «Ковбоя Бибопа». «Но я уверен, что отчасти это получилось подсознательно, поскольку Ватанабэ — художник, которым я действительно восхищаюсь», — добавил он.

«Многие из этих песен написаны под влиянием поздних работ Майлза Дэвиса, Стиви Уандера и уличного бита Нового Орлеана, который как бы заставляет вас почувствовать себя марширующим. Но в то же время дух или основное вдохновение, стоящее за каждым треком, возникло в моих разговорах с Ватанабэ о чувствах», — подчеркнул автор.

«Лазарь» вышел 5 апреля 2025 года. Синтъиро Ватанабэ, постановщик экшн-сцен и продюсер «Джона Уика», выступил режиссером аниме. Шоу рассказало о страшной угрозе, которая нависла над миром после того, как избавившее человечество от боли чудо-лекарство оказалось несущим быструю смерть токсином.

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