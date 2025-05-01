Актер Вигго Мортенсен застрял на вокзале Барселоны во время блэкаута в Испании

Актер пообщался с журналистами на каталанском языке. Мортенсен известен как полиглот: он свободно разговаривает по меньшей мере на семи языках. Он пожаловался на то, что пассажирам не предоставили информацию о задержках поездов, хотя об этом сообщали по радио.