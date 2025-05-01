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Актер Вигго Мортенсен застрял на вокзале Барселоны во время блэкаута в Испании

Сегодня в 14:23
Фото: Stefania D'Alessandro / Getty Images

Датско-американский актер Вигго Мортенсен, известный по фильмам «Властелин колец» и «Зеленая книга», застрял на вокзале Барселоны во время массовых отключений электричества в Испании. Об этом рассказала каталонская газета ARA.

Она взяла интервью у артиста, в котором он признался, что пытался уехать в Мадрид, когда случился блэкаут. По слвоам Мортенсена, ему пришлось переночевать у друзей в ожидании разрешения ситуации.

Актер пообщался с журналистами на каталанском языке. Мортенсен известен как полиглот: он свободно разговаривает по меньшей мере на семи языках. Он пожаловался на то, что пассажирам не предоставили информацию о задержках поездов, хотя об этом сообщали по радио.

По мнению Мортенсена, полицейские могли бы лучше позаботиться о детях и пожилых людях, застигнутых врасплох блэкаутом. «Люди были весьма терпеливы», — добавил артист.

Электроэнергию отключили в Испании, а также в Португалии и Франции 28 апреля. Блэкаута затронул десятки миллионов человек. В Испании погибли не менее пяти человек. Власти страны объявили режим ЧС в трех регионах. Подачу электричества восстановили только через сутки.

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