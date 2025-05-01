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Агату Кристи «воскресят» с помощью ИИ, чтобы она провела курс писательского мастерства

Сегодня в 13:40
Фото: BBC Maestro

Писательницу Агату Кристи, классика детективной прозы, «воскресят» с помощью искусственного интеллекта, чтобы она провела курс писательского мастерства для Би-би-си. Об этом написал Independent.

Актриса Вивьен Кин примет участие в проекте. Она поможет воссоздать облик Кристи. Максимального сходства с писательницей, которая скончалась еще в 1976 году, добьется ИИ. Он сгенерирует необходимые изображения. Голос автора восстановят на основе сохранившихся аудиозаписей.

Получившийся аватар зачитает курс, который будет доступен на онлайн-платформе BBC Maestro. Его содержание составят, отталкивась от работ Кристи и ее архивных интервью. Эксперты выделят принципы написания произведений, которые использовала Агата, ее подходы к структуре истории и созданию персонажей.

В курс войдут 11 уроков продолжительностью менее 20 минут каждый. Приобрести их можно будет за 79 фунтов стерлингов (около 8600 рублей). Лекции позволят узнать, как легендарный автор держала своих читателей в напряжении, пускала своих героев по ложным следам, добивалась саспенса и закручивала лихие сюжетные повороты.

По словам гендиректора BBC Maestro Майкла Левина, серия уроков позволит «узнать из ее из собственных слов, как именно она это делала; узнать о ее прошлом, ее вдохновении, мастерстве и уроках, которые она усвоила на своем пути».

«Команда ученых и исследователей, которую собрал BBC Maestro, извлекла из произведений необычайный массив ее взглядов и мнений о том, как писать», — прокомментировал правнук писательницы Джеймс Причард.

Курс будет доступен людям, оплатившим годовую подписку на сервис BBC Maestro — он стоит 120 фунтов. За эту сумму желающие получат возможность также прослушать другие серии уроков, например, посвященную творчеству писательницы Джоджо Мойес.

Агата Кристи — одна из самых известных британских писателей XX века. Она родилась в 1890 году в Девоне и начала писать еще в детстве. Свой первый роман «Таинственное происшествие в Стайлз» Агата опубликовала в 1920 году, его героем был сыщик Эркюль Пуаро. В 1927 году писательница придумала Мисс Марпл.

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