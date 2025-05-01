Брайс Даллас Ховард и Орландо Блум помогают полиции в трейлере «Под прикрытием»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер экшн-комедии «Под прикрытием» («Deep Cover»), в которой снялись Брайс Даллас Ховард («Рокетмен», «Мир Юрского периода») и Орландо Блум («Пираты Карибского моря», «Гран туризмо»).
Ховард сыграла в проекте Кэт — педагога ко комедии, которая, кажется, упустила свой шанс на большой успех. Однажды к героине приходит полицейский, который предлагает ей роль всей ее жизни.
Кэт соглашается на сотрудничество с детективом и вместе с двумя своими студентами внедряется в лондонскую преступную группировку, чтобы вывести криминальных деятелей на чистую воду.
Роли студентов Кэт в картине исполнили Блум и Ник Мохаммед, известный по фильмам «Марсианин» и «Бриджит Джонс 3». В образе полицейского в фильме появился Шон Бин.
Актерский ансамбль дополнили звезды сериала «Дом Дракона» Падди Консидайн и Соноя Мидзуно, а также Иэн Макшейн, снимавшийся ранее в «Джоне Уике», «Хеллбое» и «Пиратах Карибского моря: На странных берегах».
Режиссером ленты выступил Том Кингсли («Призраки», «Будет больно»). Сценарий написали Бен Эшенден, Дерек Коннолли, Александр Оуэн и Колин Треворроу. Премьера «Под прикрытием» на Prime Video запланирована на 12 июня.