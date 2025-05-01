«Как насчет насилия?»: вышел трейлер «Дастера» от Джей Джея Абрамса

Стриминговая платформа Max показала трейлер сериала «Дастер». Криминальная история от Джей Джея Абрамса начнется 15 мая.
Действие проекта разворачивается на юго-западе США в начале 1970-х. В центре сюжета оказывается приезжая темнокожая агент ФБР Нина. Она ведет расследование в отношении главы криминального синдиката Сакстона, которого сравнивают с Аль Капоне. В помощники она берет водителя-лихача, чей брат был убит бандитом.
Трейлер открывается словами воротилы «Как насчет насилия?» и обещает ганстерские перестрелки, погони на больших скоростях и знойные пустынные пейзажи.
В главных ролях здесь играют звезда «Остаться в живых» Джош Холлоуэй, Рэйчел Хилсон («Это мы») и Кит Дэвид («Нет»). Также в актерском составе есть Камилла Гуати («Новичок»), Софья Васильева («13 минут») и Дэвид Каллауэй («Чарли-Пуля»).
Джей Джей Абрамс написал сценарий вместе с Латойей Морган (ранее работала над «Агентом» с Джейми Беллом, а также сериями «Бесстыжих» и «Ходячих Мертвецов»). Шоураннером проекта выступила Стеф Грин, приложившая руку к «Асоке», «Хранителям» и «Миллиардам».