«Как насчет насилия?»: вышел трейлер «Дастера» от Джей Джея Абрамса

Действие проекта разворачивается на юго-западе США в начале 1970-х. В центре сюжета оказывается приезжая темнокожая агент ФБР Нина. Она ведет расследование в отношении главы криминального синдиката Сакстона, которого сравнивают с Аль Капоне. В помощники она берет водителя-лихача, чей брат был убит бандитом.