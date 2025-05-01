Белла Рамзи унизила Кита Харрингтона во время съемок «Игры престолов». Забавный случай они вспомнили в беседе для журнала Interview.
Рамзи дебютировала на экране в роли Лейны Мормонт в последних трех сезонах культового сериала. Одной из первых ее работ стала сцена с участием Джона Сноу, которого исполнял Харрингтон.
«Во время сцены я проговаривала губами твои реплики. Не знаю, помнишь ли, но я помню это очень ярко и теперь даже немного жалею об этом. Сейчас я понимаю, что это настоящий кошмар. Но тогда это исходило из невинного желания помочь. Подумаешь, Кит запутался в своей реплике, а я знаю её, так что просто подскажу губами»», — поделилась звезда «Одних из нас».
«Я действительно помню, как ты мне помогала, и это было довольно унизительно. Но да, спасибо за это. Наверное, я старался забыть этот момент.», — рассмеялся Харингтон.
Он также заверил Рэмси, что её действия совсем не были «раздражающими». Наоборот, они мотивировали его: «Если что, я подумал: «Черт, нужно поднапрячься. Я пришел, не знаю реплик и довольно высокомерно думаю, что передо мной всего лишь ребенок. И вот этот ребенок вытирает об меня ноги!». Не то чтобы это соревнование, но ты заставила меня осознать, что я слишком расслабился в своей роли Джона Сноу»
Харингтон отметил необычную уверенность Рэмси даже в юном возрасте: «Я сразу почувствовал, что ты совсем не похожа на других детей. Ты привнесла уверенность и ясность, которые редко встречаются у молодых актеров. Это не было похоже на работу с ребенком. Скорее, это ощущалось как работа с очень опытным актером.».
Сейчас Рэмси играет главную роль в сериале HBO «Одни из нас», а Харингтон снимается в драме «Индустрия» того же канала.