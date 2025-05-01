Белла Рамзи унизила Кита Харрингтона во время съемок «Игры престолов»

Он также заверил Рэмси, что её действия совсем не были «раздражающими». Наоборот, они мотивировали его: «Если что, я подумал: «Черт, нужно поднапрячься. Я пришел, не знаю реплик и довольно высокомерно думаю, что передо мной всего лишь ребенок. И вот этот ребенок вытирает об меня ноги!». Не то чтобы это соревнование, но ты заставила меня осознать, что я слишком расслабился в своей роли Джона Сноу»