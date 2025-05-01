Умерла старейшая женщина в мире — бразильянка Ина Канабарро Лукас. Ей было 116 лет и 326 дней. О смерти долгожительницы сообщила организация LongeviQuest.
Лукас скончалась в городе Порту-Алегри. Теперь старейшей жительницей Бразилии будет 114-летняя Изабель Роза Перейра, а мира — 115-летняя англичанка Этель Катерхэм, живущая в Суррее.
Ина Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года в Сан-Франциско-и-Ассисе в семье внучки генерала Дэвида Канабарро. Ина была слабым ребенком, и многие сомневались, что девочка выживет.
В 16 лет Ина начала религиозный путь, в апреле 1926 года ее покрестили. В 1934 году Лукас стала монахиней. Она преподавала португальский язык и математику, работала профессором, а также участвовала в религиозных миссиях.
В 2018 году после 110-летия Ина получила апостольское благословение от папы римского Франциска. Лукас утверждала, что своим долголетием обязана богу. Старешим человеком в мире она стала в декабре 2024 года после смерти 116-летней японки Томико Итооки.