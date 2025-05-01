Шерил Кроу рассказала, что вооруженный мужчина залез в ее амбар после критики Илона Маска

Она вспомнила, как родители учили ее беречь природу. «Мои родители говорили: „Тебе нужно оставить кемпинг более красивым, чем он был до тебя“, и мы всегда так делали. Когда мы разбивали лагерь, мы подбирали мусор, который нам не принадлежал, а когда я беру детей на пляж, мы все трое подбираем окурки или пластиковые бутылки других людей», — поделилась Кроу.