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Шерил Кроу рассказала, что вооруженный мужчина залез в ее амбар после критики Илона Маска

Сегодня в 11:13
Фото: Astrida Valigorsky / Getty Images

Американская певица Шерил Кроу рассказала в интервью Variety, что вооруженный мужчина вторгся на ее территорию после того, как она раскритиковала Илона Маска.

Кроу выложила в соцсетях ролик, в котором ее автомобиль марки Tesla, принадлежащей Маску, эвакусируют. Артистка решила избавиться от машины из‑за несогласия со взглядами предпринимателя и соратника президента Дональда Трампа.

Этот шаг возмутил людей, придерживающихся ультраправых взглядов. «Был момент, когда я действительно очень испугалась: на мою территорию, в мой амбар залез вооруженный мужчина. Когда имеешь дело с такими преданными своему делу людьми, не чувствуешь себя в безопасности», — поделилась Кроу.

Певица вспомнила, что и раньше сталкивалась с резкой реакцией со стороны консервативных американцев. В 90-х она выступала против разрешенного ношения оружия гражданами. Но тогда, как подчеркнула Кроу, «не все были вооружены».

Тем не менее, артистка не намерена завязывать с активизмом. «Я ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, что я борюсь за своих детей. К тому же, меня так воспитали», — заявила она.

Кроу регулярно звонит сенаторам Энди Оглзу и Марше Блэкберн, которые представляют штат Теннесси в Конгрессе. Кроме того, она поддерживает Совет по защите природных ресурсов.

«Планета — это место, где мы можем находиться совсем недолго. А сейчас этот организм, на котором мы живем, игнорируется, особенно этой администрацией, которая не только не имеет этого в своем сознании, но и считает это помехой для бизнеса», — сказала певица.

Она вспомнила, как родители учили ее беречь природу. «Мои родители говорили: „Тебе нужно оставить кемпинг более красивым, чем он был до тебя“, и мы всегда так делали. Когда мы разбивали лагерь, мы подбирали мусор, который нам не принадлежал, а когда я беру детей на пляж, мы все трое подбираем окурки или пластиковые бутылки других людей», — поделилась Кроу.

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