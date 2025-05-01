«Ребята, я так вам благодарна. Мы вместе проходим этот прекрасный и удивительный путь. Благодаря нашей связи я могу оставаться верной себе, открытой сердцем и честной. Я люблю вас всех, мы взрослеем вместе, и я с нетерпением жду встречи с вами по всему миру в этом году! Прошу, знайте, что со мной всё хорошо, я проделала большую работу над пониманием себя, того, что реально и важно для меня», — написала артистка.