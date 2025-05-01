Певица Кэти Перри впервые публично отреагировала на волну критики, обрушившуюся после её полёта в космос с Blue Origin, провала альбома «143» и старта тура Lifetime. В комментарии под постом фан-аккаунта в инстаграме* она призналась, что чувствует себя «избитой», но продолжает «смотреть на свет».
14 апреля Перри присоединилась к экипажу Blue Origin Джеффа Безоса для 8-минутного полёта с журналистками Гейл Кинг и Лорен Санчес. Миссия, задуманная для поддержки женщин в аэронавтике, вызвала насмешки даже среди звёзд. В то же время, альбом «143» не повторил успеха предыдущих работ, а стартовавший тур критики назвали «максимально кринжовым».
После этого Перри отреагировала на фанатский пост о том, что группа поклонников повесила биллборд с сообщением в поддержку звезды. Хотя певица не упомянула ни одну из ситуаций конкретно, она признала, что негатив в сети отравляет ей жизнь.
«Ребята, я так вам благодарна. Мы вместе проходим этот прекрасный и удивительный путь. Благодаря нашей связи я могу оставаться верной себе, открытой сердцем и честной. Я люблю вас всех, мы взрослеем вместе, и я с нетерпением жду встречи с вами по всему миру в этом году! Прошу, знайте, что со мной всё хорошо, я проделала большую работу над пониманием себя, того, что реально и важно для меня», — написала артистка.
Затем Перри процитировала совет своего психотерапевта: «Никто не сможет заставить тебя поверить в то, кем ты являешься, если ты сама в это не веришь. Когда виртуальный мир пытается сделать из меня грушу для битья, я принимаю это с достоинством и посылаю людям любовь, ведь знаю, что многие несчастны по-своему, а интернет часто превращается в свалку эмоций тех, кто не держит себя в руках или травмирован».
Звезда добавила, что сосредоточена на «реальном» и сохраняет позитивный настрой: «Мне важно видеть ваши лица каждый вечер, петь в унисон, читать ваши записки, чувствовать ваше тепло. Я встречаюсь взглядом с людьми и пою вместе с ними, и я знаю, что мы исцеляем друг друга, пусть даже совсем чуть-чуть».
Перри отметила, что она «не идеальна» и даже «исключила это слово из своего лексикона».
«Я прохожу человеческий путь, играя в игру под названием „Жизнь“ перед аудиторией из множества людей, и иногда я падаю, но… я поднимаюсь, двигаюсь дальше и продолжаю играть. И каким‑то образом, сквозь все мои раны, синяки и приключения, я продолжаю идти на свет. И в этом свете открывается новый уровень», — заключила она.
* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.