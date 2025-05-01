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Исследование: у людей с эндометриозом выше риск ранней менопаузы

Сегодня в 10:27
Фото: Jornada Produtora/Unsplash

Ученые выяснили, что люди с эндометриозом чаще сталкиваются с преждевременной и ранней менопаузой. Об этом написал The Guardian.

Исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction, указало, что менопауза наступает у пациенток с этим заболеванием в среднем на пять месяцев раньше. Согласно выводам авторов, женщины с эндометриозом в семь раз чаще нуждаются в удалении яичников.

Специалисты из Университета Квинсленда также подтвердили, что менопауза наступает раньше при развитии эндометриоза. Пациентки сталкиваются с преждевременной менопаузой в 1,4 раза чаще, а с необходимостью хирургической менопаузы — в два раза. Речь в исследовании идет о женщинах младше 40 лет.

В работе проанализировали данные 279048 пациенток, из которых 3,7% (10367 человек) лечились от эндометриоза в период с 1996 по 2022 год. В исследовании поучаствовали женщины из Великобритании, Австралии, Швеции и Японии.

Ученые обнаружили, что современная терапия при эндометриозе фокусируется на снятии боли и лечении бесплодии. При этом женщинам, очевидно, требуется также профилактика ранней менопаузы, которая связана с такими неблагобриятными последствиями для здоровья как остеопороз и сердечно-соседистые заболевания.

«Женщины с эндометриозом должны знать, что у них может быть повышенный риск ранней или индуцированной менопаузы», — подчеркнул руководитель исследования Хсин-Фан Чунг. Он порекомендовал женщинам регулярно посещать врача для оценки рисков хронических заболеваний.

Президент Национальной ассоциации специалистов-акушеров и гинекологов Джино Пекораро отметил, что результаты исследования его не удивили. Он подчеркнул, что эндометриоз — «гормонально-зависимое состояние», которое часто требует удаления эндометриом и кист. Это и приводит во многих случаях к ранеей менопаузе.

Специалист напомнил, что при удалении яичников у молодой женщины врачам необходимо лечить симптомы менопаузы, такие как приливы, сухость влагалища и раздражительность, мониторить состояние костей и обеспечивать пациентке повышение уровня липидов.

Эндометриоз — заболевание, при котором клетки эндометрия разрастаются за пределы матки, вызывая сильную изнуряющую боль и затрудняя наступление беременности. С ним сталкивается каждая десятая женщина репродуктивного возраста.

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