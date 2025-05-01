Apple запретили брать комиссию на платежи вне App Store

В США суд запретил Apple брать комиссии с покупок вне App Store. Об этом говорится в решении федеральной судьи по иску Epic Games, документ цитирует The Verge.
Теперь компании запрещено не только взимать комиссии с внешних транзакций, но и ограничивать кнопки, ссылки или дизайн призывов к оплате. Также Apple не может дискредитировать альтернативные платежи — только показывать нейтральное предупреждение. Обновленные правила должны вступить в силу немедленно, но могут измениться в будущем, если корпорация выиграет апелляцию.
В ходе слушаний судья Ивонн Гонсалес Роджерс раскритиковала гендиректора Apple Тима Кука за «ложь» и обвинила руководство в умышленном саботаже её предыдущего решения 2021 года, по которому корпорация была обязана позволить разработчикам оставлять ссылки на внешние платежные системы, минуя 30% комиссию магазина.
Вместо выполнения предписания Apple ввела 27% комиссию за покупки через внешние ссылки и добавила всплывающие окна, предупреждающие о «рисках» платежей вне App Store.
«Apple намеренно сохраняла многомиллиардные доходы, игнорируя судебный запрет», — подчеркнула Гонсалес Роджерс и направила дело в Генпрокуратуру США для проверки на «уголовное неуважение к суду».
«Мы категорически не согласны с решением и подадим апелляцию», — заявила пресс-секретарь Apple Оливия Далтон. Обновл
Гендиректор Epic Тим Суини назвал решение судьи «шагом к справедливости для разработчиков и пользователей», а также объявил, что Fortnite вернётся в американский App Store и предложил Apple «мир»: если компания распространит новые правила глобально, Epic прекратит судебные тяжбы.