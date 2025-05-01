Apple запретили брать комиссию на платежи вне App Store

Теперь компании запрещено не только взимать комиссии с внешних транзакций, но и ограничивать кнопки, ссылки или дизайн призывов к оплате. Также Apple не может дискредитировать альтернативные платежи — только показывать нейтральное предупреждение. Обновленные правила должны вступить в силу немедленно, но могут измениться в будущем, если корпорация выиграет апелляцию.