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Мариса Абела и Николас Галицин снялись в фильме «Возвращение Стэнли Этвелла» по рассказу Содерберга

Сегодня в 09:49
Фото: Dave Benett / Getty Images

Британская актриса Мариса Абела, сыгравшая Эми Уайнхаус в фильме «Обратно во мрак», снялась в триллере «Возвращение Стэнли Этвелла» вместе с Николасом Галициным из «Мысли о тебе». Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставил Брайан Уэлш («Черное зеркало») на основе рассказа режиссера Стивена Содерберга. Кинематографист выступил исполнительным продюсером проекта.

Галицын сыграл Стэнли Этвелла, наследника лорда Этвелла, который считался погибшим. Неожиданно он возвращается в фамильное поместье, сбежав из десятилетнего таинственного плена.

Шокирующее появление Стэнли вызывает хаос, поскольку выясняется, что его сестра Беатрис борется за наследство, а его близкая подруга Памела пытается захватить контроль над семейным состоянием, манипулируя известным ей секретом.

Над фильмом работала Лиза Маршалл из Hera Pictures — компании, которая готовится к релизу нового фильма Хлои Чжао «Хамнет». «Возвращение Стэнли Этвелла» в данный момент находится в стадии пост-продакшна.

Команду проекта дополняют оператор Бенджамин Кракун («Субстанция») и продюсеры Джон Гор, Дэйв Бишоп, Джордж Гамильтон, Джеймс Пью, Хилари Стронг. Триллер станет второй совместной работой Уэлша и Содерберга, ранее они сняли вместе криминальную комедию «Рейв».

«Я хотел быть в бизнесе Брайана Уэлша с тех пор, как увидел его эпизод из первого сезона „Черного зеркала“ . Вскоре я обнаружил, что он такой же хороший писатель, как и режиссер, и доказательством тому является то, как он расширил и улучшил изначальную идею „Стэнли Этвелла“, превратив ее в нечто, что привлекло ведущих продюсеров и отличный актерский состав. Теперь для меня наступает самое интересное: наблюдать, как он делает свое дело!», — сказал Содерберг.

Маршалл добавила, что фильм Уэлша будет «чем‑то действительно особенным — соблазнительным, разлвекательным триллером, который кажется свежим, провокационным и от которого невозможно отвести взгляд».

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