Мариса Абела и Николас Галицин снялись в фильме «Возвращение Стэнли Этвелла» по рассказу Содерберга

«Я хотел быть в бизнесе Брайана Уэлша с тех пор, как увидел его эпизод из первого сезона „Черного зеркала“ . Вскоре я обнаружил, что он такой же хороший писатель, как и режиссер, и доказательством тому является то, как он расширил и улучшил изначальную идею „Стэнли Этвелла“, превратив ее в нечто, что привлекло ведущих продюсеров и отличный актерский состав. Теперь для меня наступает самое интересное: наблюдать, как он делает свое дело!», — сказал Содерберг.