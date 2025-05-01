Telegram позволил приглашать пользователей в звонки на 200 человек по ссылке или QR-коду

Telegram выпустил большое обновление для мессенджера. Об этом говорится в блоге компании.
Перемены коснулись групповых звонков. Функция есть в мессенджере с 2021 года, однако теперь в уже запущенную беседу можно добавлять участников, ранее не входивших в группу. Для этого можно отправить им ссылку на звонок или QR-код.
Звонок поддерживает до 200 абонентов, для которых можно организовать трансляцию экрана. При этом безопасность общения будет защищена сквозным шифрованием. Удостовериться в этом можно, сравнив наборы из 4 эмодзи на экране.
Владельцы бизнес-аккаунтов (с подпиской Premium) теперь могут подключить к ним чат-ботов, в том числе на базе ИИ, это позволит перевести управление чатами в автоматический режим. Более 10 новых функций позволяют настраивать автоматические ответы, изменение профиля, публикацию историй и проведение транзакций.
Управление разрешениями для ботов стало интуитивно понятным: можно включать или отключать конкретные действия, такие как удаление сообщений, изменение фотографии профиля или публикация историй.
Третье нововведение связано с подарками. Появились новые настройки для тех, кто хочет чаще получать или отправлять подарки за звёзды.
Пользователи могут добавить кнопку подарка в поле ввода, выбирать категории подарков, которые готовы принять, и управлять их отображением в профиле. Premium-пользователи, например, могут ограничить получение только уникальными или редкими подарками, чтобы снизить поток входящих сообщений.
Ещё одно важное изменение касается ограничений аккаунтов. Раньше блокировка происходила мгновенно, но теперь аккаунт временно замораживается. Владелец может оспорить блокировку, отправив заявку модераторам прямо в Telegram. Если нарушений не подтвердится, аккаунт разморозят.
Наконец, появились новые жесты для быстрого доступа к привычным функциям. На iOS и Android теперь можно пересылать публикации из каналов в Избранное или недавние чаты одним движением. А владельцы iPhone могут создавать истории быстрым свайпом по полоске историй вверх.