В Москве полиция устроила рейд в клубе Bizarre. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Сотрудники правоохранительных структур пришли в ночной клуб в районе метро „Автозаводская“, где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде», — приводит агентство слова РИА Новости в правоохранительных органах.
Как уточняет Рен-ТВ, речь идет о клубе Bizarre. По информации телеканала, там ранее была анонсирована «свингер-вечеринка с преобладанием мужчин».
В то же время, в соцсетях клуба говорится о мероприятии «Порочная „Милфы древней Греции“». В ее описании сказано, что в соответствии с законом на мероприятии «запрещена пропаганда либо демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, ЛГБТ и смены пола».
На фото РИАН из помещения видны женщины, которых поставили лицом к стене. Часть посетителей также положили лицом в пол. На видео из зала видны люди в полном обмундировании.
По словам представительницы Bizzare, ночью в заведении «прошла проверка».
«В нашем клубе ночью была проверка. Ничего страшного, это обычная внеплановая проверка нашими госорганами. Были выявлены ряд минимальных нарушений, которые не влияют на работу. Ждем вас на следующей вечеринке», — отметили в клубе.
Ранее силовики приходили в Bizarre 7 декабря 2024 года. Тогда же рейды прошли в «Центральной станции» и «Систерс». Посетителей положили лицом в пол, у кого‑то нашли наркотики, а из клубов изъяли костюмы и инвентарь для БДСМ.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.