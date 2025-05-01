В Москве полиция устроила рейд в клубе Bizarre

Вчера / 09:55
Ливни и снег ожидаются в Москве в первые дни мая
Сегодня / 07:36
Moby выложил в свободный доступ более 500 треков
Сегодня / 06:33
Съемки второго сезона «Сегуна» начнутся в январе. Хироюки Санада и Космо Джарвис вернутся к ролям
Обновлено сегодня в 05:58
DC Studios перенесла съемки «Сержанта Рока» с Лукой Гуаданьино и Колином Фарреллом
Сегодня / 23:32
Крис Хемсворт сыграет в фильме «Subversion»
Сегодня / 22:49
Мартин Скорсезе спродюсирует документальный фильм, в котором участвовал папа римский Франциск
Сегодня / 21:59
Гай Ричи станет режиссером сиквела «Дома у дороги»
Вчера / 20:51
Шоураннер «Королевы юга» экранизирует книгу «Американский хищник» о маньяке Израеле Кизе
Вчера / 20:07
Рэйчел Зеглер получила роль в драмеди «У нее это от меня»
Вчера / 19:24
Элизабет Бэнкс помогает Джессике Бил пережить убийство мужа в трейлере «Лучшая сестра»
Вчера / 18:58
В чайный магазин Билли Коргана врезался автомобиль — второй раз за полгода
Вчера / 17:58
Stabucks объявил автоматизацию провальной и увеличил найм бариста
Вчера / 17:27
Стивен Спилберг назвал величайший американский фильм всех времен
Вчера / 16:57
Прокуратура Петербурга потребовала запретить трек «Кооператив „Лебединое озеро“» Noize MC*
Вчера / 16:28
Брэдли Купер снимет фильм о жизни комика Джона Бишопа
Вчера / 16:04
Создатели сериала «Аутсорс» обсудили проект с кинокритиками в подкасте «Художественный смысл»
Вчера / 15:59
Между РФ и КНДР построят первый автомобильный мост
Вчера / 14:59
Против депутата Армена Бежаняна, известного по «Реальным пацанам», завели дело
Вчера / 13:45
Архив ФСБ показал челюсть Адольфа Гитлера
Вчера / 11:58
Вегетарианские и веганские продукты в России начнут маркировать
Вчера / 11:52
«Один из лучших фильмов Marvel после „Мстителей: Финал“»: критикам понравились «Громовержцы»
Обновлено вчера в 10:48
OpenAI откатила последнее обновление ChatGPT, после которого чат-бот стал слишком подлизываться
Обновлено вчера в 09:46
«Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»
Вчера / 09:26
Жюри «Оскара» уже нашло лазейки, чтобы обойти правило об обязательном просмотре фильмов-номинантов
Вчера / 09:05
Во Франции начались клинические испытания вакцины от акне
Вчера / 07:42
У фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым может появиться англоязычный ремейк
Вчера / 07:02
В Челябинской области суд признал «Спанч Боб» оскорбительным выражением
Вчера / 06:55
«Вкусвилл» закрыл 10% магазинов

В Москве полиция устроила рейд в клубе Bizarre

Сегодня в 07:56
Фото: Bizarre / Яндекс Карты
Обновлено сегодня в 09:29

В ходе рейда полиция задержала 50 человек в клубе Bizarre, утверждает «Постньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всего в заведении находились около 200 человек. Силовики провели «профилактическую беседу» с участниками и организаторами.

50 человек доставили в отдел полиции — на них были составлены протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику правоохранительных органов). Life также пишет, что 20 человек были отправлены в военкомат для прохождения проверки.

В Москве полиция устроила рейд в клубе Bizarre. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сотрудники правоохранительных структур пришли в ночной клуб в районе метро „Автозаводская“, где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде», — приводит агентство слова РИА Новости в правоохранительных органах.

Как уточняет Рен-ТВ, речь идет о клубе Bizarre. По информации телеканала, там ранее была анонсирована «свингер-вечеринка с преобладанием мужчин».

В то же время, в соцсетях клуба говорится о мероприятии «Порочная „Милфы древней Греции“». В ее описании сказано, что в соответствии с законом на мероприятии «запрещена пропаганда либо демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, ЛГБТ и смены пола».

На фото РИАН из помещения видны женщины, которых поставили лицом к стене. Часть посетителей также положили лицом в пол. На видео из зала видны люди в полном обмундировании.

По словам представительницы Bizzare, ночью в заведении «прошла проверка».

«В нашем клубе ночью была проверка. Ничего страшного, это обычная внеплановая проверка нашими госорганами. Были выявлены ряд минимальных нарушений, которые не влияют на работу. Ждем вас на следующей вечеринке», — отметили в клубе.

Ранее силовики приходили в Bizarre 7 декабря 2024 года. Тогда же рейды прошли в «Центральной станции» и «Систерс». Посетителей положили лицом в пол, у кого‑то нашли наркотики, а из клубов изъяли костюмы и инвентарь для БДСМ.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами