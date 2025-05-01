В Москве полиция устроила рейд в клубе Bizarre

Обновлено сегодня в 09:29

В ходе рейда полиция задержала 50 человек в клубе Bizarre, утверждает «Постньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всего в заведении находились около 200 человек. Силовики провели «профилактическую беседу» с участниками и организаторами.

50 человек доставили в отдел полиции — на них были составлены протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику правоохранительных органов). Life также пишет, что 20 человек были отправлены в военкомат для прохождения проверки.