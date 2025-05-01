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Moby выложил в свободный доступ более 500 треков

Сегодня в 07:36
Фото: из соцсетей Moby

Moby выложил в свободный доступ более 500 инструментальных треков. Он хочет, чтобы их использовали другие музыканты, а также кинематографисты и независимые авторы. Об этом он рассказал в видео в своих соцсетях.

«Немного важных новостей: только что добавил на mobygratis.com 500 новых треков совершенно бесплатно, без всяких условий и ограничений. Каждый может свободно использовать по своему усмотрению — будь то режиссёры, студенты, некоммерческие организации, диджеи, рэперы, певцы, хореографы или кто угодно другой, кому нужна бесплатная музыка без обязательств», — сообщил музыкант.

«Плюс ко всему, я загрузил многоканальные треки, чтобы люди могли редактировать музыку, добавлять новые элементы и создавать собственные версии. Честно скажу, мне самому интересно услышать, что получится из всего этого!», — добавил он.

Использование музыки бесплатно, если речь идет о некоммерческих проектах. Среди таких проектов могут быть независимые фильмы, видео на YouTube или игровые стримы. Однако лицензия становится обязательной, если проект превышает определенный уровень охвата аудитории — более 20 000 прослушиваний аудио или 50 000 просмотров видео. В будущем планируется добавить еще 1 000 треков.

На сайте каталог песен можно фильтровать по различным параметрам. Пользователи могут выбрать темп, жанр и настроение отдельных треков. Кроме того, есть возможность отфильтровать Restricted-Tracks. Эти треки разрешено использовать только в своей оригинальной форме, исключительно в некоммерческих и благотворительных кинопроектах. Их нельзя изменять или применять в коллаборациях.

На сайте также представлен подробный FAQ-раздел с ответами на вопросы о правилах использования и лицензирования. Тем не менее всех пользователей настоятельно просят внимательно ознакомиться с условиями использования, чтобы избежать нарушений.

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