Moby выложил в свободный доступ более 500 треков

На сайте каталог песен можно фильтровать по различным параметрам. Пользователи могут выбрать темп, жанр и настроение отдельных треков. Кроме того, есть возможность отфильтровать Restricted-Tracks. Эти треки разрешено использовать только в своей оригинальной форме, исключительно в некоммерческих и благотворительных кинопроектах. Их нельзя изменять или применять в коллаборациях.