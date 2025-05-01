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Съемки второго сезона «Сегуна» начнутся в январе. Хироюки Санада и Космо Джарвис вернутся к ролям

Сегодня в 06:33
Кадр: FX

Съемки продолжения хитового сериала «Сегун» запланированы на январь 2026 года. Об этом представители американского телеканала FX сообщили Deadline.

Хироюки Санада вернется к роли лорда Еси Торанаги, а Космо Джарвис вновь сыграет британского моряка Джона Блэкторна. Оба актера также получили места исполнительных продюсеров сериала.

FX раскрыл больше подробностей о сюжете второго сезона. Он развернется спустя 10 лет после событий первой части и станет «полностью оригинальной новой главой».

«Второй сезон продолжает исторически вдохновленную сагу о двух мужчинах из разных миров, чьи судьбы неразрывно переплетены», — говорится в заявлении FX.

Создатели сериала Рэйчел Кондо и Джастин Маркс недавно завершили работу над сценарием. По их словам, для новой истории они опирались на персонажей романа Джеймса Клавелла, которым ранее не нашлось места в сериале, а также остальные романы цикла «Азиатская сага»

Съемки второго сезона запланированы на январь в Ванкувере, где проходили съемки первого сезона. Изначально планировалось снимать в Японии, на это намекал Хироюки Санада. Однако председатель FX Джон Ландграф умерил ожидания.

«Переехать будет сложно из‑за масштаба базы съемочной площадки и производственных мощностей, которые там просто немного отличаются. Нам трудно совместить амбиции шоу с локациями и возможностями, которые есть в Японии. К сожалению, средневековые замки Японии либо не сохранились в прежнем виде, либо, даже если бы сохранились, снять там было бы невозможно», — отметил он.

Кроме того, добавил босс телеканала, плана снимать второй и третий сезоны одновременно нет, а третья часть пока не гарантирована.

Первый сезон «Сёгуна», доступный на Hulu и Disney+, стал самым просматриваемым проектом в истории FX и получил 18 премий «Эмми», включая награду за «Лучший драматический сериал». Санада стал первым японским актёром, победившим в номинации «Лучший актёр», а Анна Саваи — первой азиатской актрисой, взявшей «Эмми» за главную роль. Из основных персонажей первого сезона в живых остались лишь герои Санады и Джарвиса — остальные погибли по сюжету.

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