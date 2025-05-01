Съемки второго сезона «Сегуна» начнутся в январе. Хироюки Санада и Космо Джарвис вернутся к ролям

«Переехать будет сложно из‑за масштаба базы съемочной площадки и производственных мощностей, которые там просто немного отличаются. Нам трудно совместить амбиции шоу с локациями и возможностями, которые есть в Японии. К сожалению, средневековые замки Японии либо не сохранились в прежнем виде, либо, даже если бы сохранились, снять там было бы невозможно», — отметил он.