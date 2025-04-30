Крис Хемсворт сыграет в фильме «Subversion»

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по фильмам «Тор» и «Хижина в лесу», снимется в боевике «Subversion» («Подрывная деятельность»). Об этом написал Deadline.
Картина расскажет о командующем Военно-морскими силами, которого шантажом вынуждают возглавить подводную лодку, перевозящую незаконный груз. Герой вовлекается в опасную игру, в которое ему приходится преодолевать различные угрозы как внутри, так и снаружи субмарины.
Режиссером проекта выступит Патрик Воллрат. Он поставит фильм по сценарию Эндрю Фергюсона. Разработкой ленты займется компания Di Bonaventura Pictures. Боевик выпустит студия Amazon MGM.
«Subversion» знаменует воссоединение Хемсворта с Amazon MGM Studios. Ранее актер уже снялся в фильме «Преступление 101» Барта Лейтона. Он выйдет в кинопрокат в 2026 году.