Крис Хемсворт сыграет в фильме «Subversion»

Картина расскажет о командующем Военно-морскими силами, которого шантажом вынуждают возглавить подводную лодку, перевозящую незаконный груз. Герой вовлекается в опасную игру, в которое ему приходится преодолевать различные угрозы как внутри, так и снаружи субмарины.