Мартин Скорсезе спродюсирует документальный фильм, в котором участвовал папа римский Франциск

Американский режиссер Мартин Скорсезе выпустит документальный фильм «Aldeas — A New Story», над которым он работал вместе с ушедшим папой римским Франциском. Об этом сообщил Independent.
Картина расскажет о работе покойного понтифика во всемирном образовательном движении, которое он основал. В частности, папа Франциск поделился в фильме своей деятельностью, связанной с кинематографом.
В ленту вошли беседы между понтификом и Скорсезе. По словам создателей «Aldeas — A New Story», среди них — последнее подробное интервью папы перед камерой.
Фильм, как сообщается, расскажет об участниках образовательной инициативы Scholas Occurrentes из Италии, Индонезии и Гамбии. Они в рамках программы снимают короткометражные фильмы.
Проект создали студии Aldeas Scholas Film и Sikelia Productions. Их представители заявили, что лента станет «свидетельством непреходящей веры в то, что творчество — это не только средство выражения, но и путь к надежде и трансформации».
Перед своей смертью папа Франциск назвал картину «чрезвычайно поэтичным и очень конструктивным проектом, поскольку он затрагивает основы человеческой жизни, человеческой коммуникабельности, человеческих конфликтов… сути жизненного пути». Когда фильм выйдет на экраны, пока неизвестно.
«Сейчас, как никогда, нам нужно разговаривать друг с другом, слушать друг друга в кросс-культурном плане. Один из лучших способов добиться этого — делиться историями о том, кто мы есть, отраженными в нашей личной жизни и опыте. Это помогает нам понимать и ценить то, как каждый из нас видит мир. Папе Франциску было важно, чтобы люди по всему миру обменивались идеями с уважением, сохраняя при этом свою культурную самобытность, и кино — лучшее средство для этого», — прокомментировал Скорсезе.