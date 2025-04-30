Мартин Скорсезе спродюсирует документальный фильм, в котором участвовал папа римский Франциск

«Сейчас, как никогда, нам нужно разговаривать друг с другом, слушать друг друга в кросс-культурном плане. Один из лучших способов добиться этого — делиться историями о том, кто мы есть, отраженными в нашей личной жизни и опыте. Это помогает нам понимать и ценить то, как каждый из нас видит мир. Папе Франциску было важно, чтобы люди по всему миру обменивались идеями с уважением, сохраняя при этом свою культурную самобытность, и кино — лучшее средство для этого», — прокомментировал Скорсезе.