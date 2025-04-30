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Гай Ричи станет режиссером сиквела «Дома у дороги»

Сегодня в 21:59
Фото: Joe Maher / Getty Images

Британский режиссер Гай Ричи, известный по фильмам «Джентльмены» и «Карты, деньги, два ствола», станет постановщиком сиквела фильма «Дом у дороги». Об этом cообщил Deadline.

Картину выпустит студия Amazon MGM по сценарию Уилла Билла. Сюжет проекта пока держится в секрете. Известно, что звезда оригинальной ленты Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Послезавтра») вернется к своей роли.

Продюсерами «Дома у дороги 2» станут Чарльз Ровен и Алекс Гартнер из Atlas Entertainment, а также Джилленхол и Джош Маклафлин из Nine Stories Productions. Исполнительным продюсером будет Айван Аткинсон.

Боевик «Дом у дороги» вышел на стриминговом сервисе Prime Video в 2024 году, его снял режиссер Даг Лайман. В картине, помимо Джилленхола, сыграли Даниэла Мелшиор, Билли Магнуссен и Конор Макгрегор. В первые восемь недель после релиза фильм посмотрели почти 80 млн зрителей.

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