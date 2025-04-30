Гай Ричи станет режиссером сиквела «Дома у дороги»

Боевик «Дом у дороги» вышел на стриминговом сервисе Prime Video в 2024 году, его снял режиссер Даг Лайман. В картине, помимо Джилленхола, сыграли Даниэла Мелшиор, Билли Магнуссен и Конор Макгрегор. В первые восемь недель после релиза фильм посмотрели почти 80 млн зрителей.