Шоураннер «Королевы юга» экранизирует книгу «Американский хищник» о маньяке Израеле Кизе

Знакомые отзывались о мужчине как о тихом и исполнительном строителе, преданном своей единственной дочери. Тем не менее, именно он убивал людей в разных частях страны, оставляя за собой закопанные в землю «комплекты для убийства» с оружием и инструментами для утилизации тел.