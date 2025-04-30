Шоураннер «Королевы юга» экранизирует книгу «Американский хищник» о маньяке Израеле Кизе

Шоураннер сериала «Королевы юга» Скотт Розенбаум экранизирует книгу «Американский хищник: Охота за самым изощренным серийным убийцей XXI века» Морин Каллахан. Об этом сообщил Deadline.
Кинематографист разработает телесериал, который расскажет историю маньяка Израеля Киза, одного из самых неуловимых преступников США. Созданием шоу займется компания Neshama Entertainment.
Киз жил на Аляске и течение многих лет в промежутке между 1996 и 2012 годами врывался в дома незнакомцев, похищал их и убивал. На каждое преступление у Киза уходило лишь несколько часов.
Знакомые отзывались о мужчине как о тихом и исполнительном строителе, преданном своей единственной дочери. Тем не менее, именно он убивал людей в разных частях страны, оставляя за собой закопанные в землю «комплекты для убийства» с оружием и инструментами для утилизации тел.
В 2012 году серийного убийцу наконец поймали, но в ожидании суда он покончил с собой. В предсмертной записке Киз написал «оду убийству». Точное число жертв преступника неизвестно. ФБР посчитало, что их было 11, поскольку в доме Киза обнаружили рисунки одиннадцати черепов, выполненные кровью.
Книга о зверствах Киза и расследовании ФБР вышла в издательстве Penguin Random House в 2019 году. Ее перевели на русский язык и опубликовали в издательстве АСТ в 2022 году.