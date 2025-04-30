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Рэйчел Зеглер получила роль в драмеди «У нее это от меня»

Вчера в 20:07
Фото: rachelzegler

Американская актриса Рэйел Зеглер, известная по фильмам «Белоснежка» и «Вестсайдская история», получила роль в комедийной драме «У нее это от меня» («She Gets It From Me»). Об этом сообщил Variety.

Зеглер сыграет дочь бывшей панк-рокерши, чья помолвка идет не по плану, поскольку девушке приходится искать проблемную мать, наглотавшуюся таблеток. Поиски превратятся в хаос, ведущий к воссоединению родственниц.

Партнершей Зеглер по фильму станет Мариса Томей («Иди ко мне, детка», «Человек-паук: Нет пути домой»). Режиссером картины выступит Юлия фон Хайнц, постановщица драмеди «Моя семья» со Стивеном Фраем.

В основу ленты ляжет реальная история. Как говорит синопсис проекта, «YouTube полон трогательных семейных воссоединений, но никто не снимает их ужасные последствия».

Над фильмом поработает компания 3311 Productions, Анн Вернер из Seven Elephants и Джей Рейсс, который написал сценарий. Дистрибуцией займутся Embarkment Films и CAA.

«Сценарий Джея передает семейную динамику в ее наиболее аутентичном виде: абсурдно, но глубоко, беспорядочно, но содержательно. Столкновение двух миров создает комедию, которая глубоко ранит, потому что она очень честна», — отметила фон Хайнц.

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