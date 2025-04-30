Рэйчел Зеглер получила роль в драмеди «У нее это от меня»

«Сценарий Джея передает семейную динамику в ее наиболее аутентичном виде: абсурдно, но глубоко, беспорядочно, но содержательно. Столкновение двух миров создает комедию, которая глубоко ранит, потому что она очень честна», — отметила фон Хайнц.