Элизабет Бэнкс помогает Джессике Бил пережить убийство мужа в трейлере «Лучшая сестра»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер сериала «Лучшая сестра», в котором снялись Джессика Бил («Иллюзионист», «Кэнди») и Элизабет Бенкс («Голодные игры», «Звоните Джейн»).
Шоу выйдет на стриминговом сервисе 29 мая и будет основано на романе Алафейра Берка. Киноадаптация расскажет о двух сестрах и ужасном прошлом, которое отдалило их, а затем вновь объединило.
По сюжету, известная медиаменеджер Хлоя (Бил) наслаждалась идеальной жизнью с привлекательным мужем-адвокатом Адамом и сыном-подростком Итаном. Ее сестра Ники (Бэнкс) в это время с трудом сводила концы с концами.
Когда Адама жестоко убивают, Ники приезжает поддержать Хлою. Вместе сестры пытаются разобраться в запутанной семейной истории и узнать правду о смерти близкого, виновным в которой считают Итана.
Трейлер показывает, как полиция обнаруживает, что место преступление было сфальсифицировано. Детектив также узнает, что Итан — биологический сын вовсе не Хлои, а Ники. Когда‑то она была возлюбленной Адама.
«Какой безумный поворот. Теперь мир знает, что ты украла жизнь своей сестры», — говорит в ролике Никки. Хлоя тем временем пытается справиться с интересом прессы к ее личной жизни.
В сериале запланировано восемь эпизодов. В них можно будет увидеть Кори Столла в роли Адама и Максвелла Эйси Донована в роли Итана, Ким Диккенс, Бобби Надери, Габриэль Слойер, Глорию Рубен, Мэтью Модина и Лоррейн Туссен.
Создателями шоу выступили Оливия Милч и Реджтина Коррадо. Продюсерами стали Марти Адельштейн, Бекки Клементс, Алисса Бахнер из Tomorrow Studios, Бил, Бэнкс, Крейг Гиллеспи и Энни Мартер Fortunate Jack Productions. Последняя поработала также режиссером «Лучшей сестры».