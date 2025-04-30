Автомобиль врезался в чайный магазин фронтмена The Smashing Pumpkins Билли Коргана в Чикаго. Это второй подобный инцидент за шесть месяцев, сообщает телеканал WGN9.
Жена Коргана Хлоя назвала аварию несчастным случаем. Никто не пострадал, а ущерб фасаду здания оказался незначительным. Других подробностей — об автомобиле и водителе — не приводится.
Нечто похожее с магазином Madame Zuzu произошло в октябре 2024 года. Тогда красный Mini Cooper врезался в окно магазина, и мать Хлои получила травмы.
В августе 2024-го The Smashing Pumpkins неожиданно выпустила свой альбом «Aghori Mhori Mei», 13-ю студийную запись. Пластинка стала продолжением «ATUM» 2023 года.
В апреле Билли Корган назвал песню, которую хотел бы услышать на своих похоронах. Выбор пал на «To Sheila» с альбома «Adore».