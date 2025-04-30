DC Studios отменила фильм «Сержант Рок» Луки Гуаданьино

DC Studios отказалась от планов выпустить фильм «Сержант Рок» Луки Гуаданьино. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Съемки военного боевика не состоятся, по меньшей мере, в ближайшее время. В проекте должен был сыграть Колин Фаррелл. Подготовка к съемочному процессу уже велась, она проходиала в Англии. Команда фильма проводила кастинг.
По информации источников издания, на одну из ролей успели утвердить Майка Фейста, сыгравшего в «Претендентах» Гуаданьино. Также режиссер нашел актрису на роль женщины, участвующей во французском Сопротивлении.
Действие ленты должно было развернуться во время Второй мировой войны. По слухам, сержанту Року предстояло искать мистическое Копье Судьбы, которым пронзили Иисуса Христа во время распятия. Герою необходимо заполучить его, прежде чем оно окажется в руках нацистов.
Причины закрытия проекта не известны. Один инсайдер заявил, что картину все же снимут, но позже — предположительно летом 2026 года. Другой предположил, что Гуаданьино ранее не снимал боевики, поэтому студия не решилась доверить ему съемки «Сержанта Рока».
«Сержант Рок» задумывался как киноадаптация комиксов Роберта Канигера и Джо Куберта. Они создали графический роман о герое войны в 1959 году. На главную роль в экранизации в разные годы прочили Арнольда Шварценеггера и Брюса Уиллиса.