DC Studios отменила фильм «Сержант Рок» Луки Гуаданьино

Причины закрытия проекта не известны. Один инсайдер заявил, что картину все же снимут, но позже — предположительно летом 2026 года. Другой предположил, что Гуаданьино ранее не снимал боевики, поэтому студия не решилась доверить ему съемки «Сержанта Рока».