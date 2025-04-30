Stabucks объявил автоматизацию провальной и увеличил найм бариста

По его словам, надписи на стаканчиках, керамические чашки и возвращение удобных сидений привели к тому, что больше клиентов решили «оставаться в наших кафе». Однако показатели Starbucks за первые три месяца года упали на 1%, показав снижение продаж уже пятый раз подряд. Никкол назвал результаты «разочаровывающими», но отметил, что, несмотря на падение в США, крупнейшем рынке Starbucks, продажи в Китае и Канаде за этот период выросли.