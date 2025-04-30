Stabucks объявил автоматизацию провальной и увеличил найм бариста

Starbucks планирует нанять больше бариста, увеличить продолжительность рабочего дня и свернуть политику автоматизации. Об этом сообщает The Guardian.
Новый гендиректор Starbucks Брайан Никкол в ходе телефонного разговора с инвесторами признал, что сокращение численности персонала в кофейнях дало обратный эффект. При вступлении в должность он обещал «коренным образом изменить» стратегию бизнеса, чтобы вернуть клиентов.
«За последние пару лет мы фактически убирали рабочую силу из магазинов, я думаю, в надежде, что оборудование сможет ее компенсировать. Теперь мы видим, что это было не совсем точным предположением, учитывая то, что произошло», — сказал Никкол.
С лета 2024 года, когда Никкол присоединился к Starbucks, компания увеличила численность персонала в 3 тыс. кофеен (всего их 36 тыс. по всему миру). Теперь она сокращает внедрение своей системы Siren Craft, призванной помочь сотрудникам оптимизировать процесс приготовления напитков.
«Оборудование не решает проблему [роста] качества обслуживания клиентов, которую нам нужно решить, а вот укомплектование магазинов персоналом и внедрение технологии — это решает наши задачи», — заявил Никкол инвесторам.
Никкол, четвертый руководитель Starbucks менее чем за три года, уже пообещал пересмотреть «слишком сложное меню» и изменить ценовую стратегию. Он рассматривает появление свежей выпечки в кофейнях (это нововведение уже протестировали в Великобритании) и более сложных блюд.
По его словам, надписи на стаканчиках, керамические чашки и возвращение удобных сидений привели к тому, что больше клиентов решили «оставаться в наших кафе». Однако показатели Starbucks за первые три месяца года упали на 1%, показав снижение продаж уже пятый раз подряд. Никкол назвал результаты «разочаровывающими», но отметил, что, несмотря на падение в США, крупнейшем рынке Starbucks, продажи в Китае и Канаде за этот период выросли.