Stabucks объявил автоматизацию провальной и увеличил найм бариста

Сегодня / 09:55
Ливни и снег ожидаются в Москве в первые дни мая
Сегодня / 19:24
Элизабет Бэнкс помогает Джессике Бил пережить убийство мужа в трейлере «Лучшая сестра»
Сегодня / 18:27
DC Studios отменила фильм «Сержант Рок» Луки Гуаданьино
Сегодня / 17:27
Стивен Спилберг назвал величайший американский фильм всех времен
Сегодня / 16:57
Прокуратура Петербурга потребовала запретить трек «Кооператив „Лебединое озеро“» Noize MC*
Сегодня / 16:28
Брэдли Купер снимет фильм о жизни комика Джона Бишопа
Сегодня / 16:04
Создатели сериала «Аутсорс» обсудили проект с кинокритиками в подкасте «Художественный смысл»
Сегодня / 15:59
Между РФ и КНДР построят первый автомобильный мост
Сегодня / 14:59
Против депутата Армена Бежаняна, известного по «Реальным пацанам», завели дело
Сегодня / 13:45
Архив ФСБ показал челюсть Адольфа Гитлера
Сегодня / 11:58
Вегетарианские и веганские продукты в России начнут маркировать
Сегодня / 11:52
«Один из лучших фильмов Marvel после „Мстителей: Финал“»: критикам понравились «Громовержцы»
Обновлено сегодня в 10:48
OpenAI откатила последнее обновление ChatGPT, после которого чат-бот стал слишком подлизываться
Обновлено сегодня в 09:46
«Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»
Сегодня / 09:26
Жюри «Оскара» уже нашло лазейки, чтобы обойти правило об обязательном просмотре фильмов-номинантов
Сегодня / 09:05
Во Франции начались клинические испытания вакцины от акне
Сегодня / 07:42
У фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым может появиться англоязычный ремейк
Сегодня / 07:02
В Челябинской области суд признал «Спанч Боб» оскорбительным выражением
Сегодня / 06:55
«Вкусвилл» закрыл 10% магазинов
Сегодня / 06:35
На Северном Кавказе не работают Steam и зарубежные онлайн-игры
Сегодня / 23:07
Netflix показал трейлер слешера «Улица страха: Королева выпускного»
Сегодня / 22:35
Наташа Лионн срежиссирует научно-фантастический фильм с использованием ИИ
Сегодня / 21:24
Сериал «Отчаянные домохозяйки» получит перезапуск. Его спродюсирует Керри Вашингтон
Вчера / 20:47
Джессика Альба сыграет в шпионском триллере «The Mark» Джастина Чедвика
Вчера / 20:44
Врачам в Мурманской области пообещали платить, если им получится отговорить женщину от аборта
Вчера / 19:57
Аэропорт в Волгограде переименуют в Сталинград. Эта идея понравилась Путину
Вчера / 18:46
Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дейв Франко появились в трейлере «Иллюзии обмана-3»
Вчера / 17:56
В Москве закроется ресторан «Квартира 44» на Большой Никитской

Stabucks объявил автоматизацию провальной и увеличил найм бариста

Сегодня в 17:58
Фото: Athar Khan/Unsplash

Starbucks планирует нанять больше бариста, увеличить продолжительность рабочего дня и свернуть политику автоматизации. Об этом сообщает The Guardian.

Новый гендиректор Starbucks Брайан Никкол в ходе телефонного разговора с инвесторами признал, что сокращение численности персонала в кофейнях дало обратный эффект. При вступлении в должность он обещал «коренным образом изменить» стратегию бизнеса, чтобы вернуть клиентов.

«За последние пару лет мы фактически убирали рабочую силу из магазинов, я думаю, в надежде, что оборудование сможет ее компенсировать. Теперь мы видим, что это было не совсем точным предположением, учитывая то, что произошло», — сказал Никкол.

С лета 2024 года, когда Никкол присоединился к Starbucks, компания увеличила численность персонала в 3 тыс. кофеен (всего их 36 тыс. по всему миру). Теперь она сокращает внедрение своей системы Siren Craft, призванной помочь сотрудникам оптимизировать процесс приготовления напитков.

«Оборудование не решает проблему [роста] качества обслуживания клиентов, которую нам нужно решить, а вот укомплектование магазинов персоналом и внедрение технологии — это решает наши задачи», — заявил Никкол инвесторам.

Никкол, четвертый руководитель Starbucks менее чем за три года, уже пообещал пересмотреть «слишком сложное меню» и изменить ценовую стратегию. Он рассматривает появление свежей выпечки в кофейнях (это нововведение уже протестировали в Великобритании) и более сложных блюд.

По его словам, надписи на стаканчиках, керамические чашки и возвращение удобных сидений привели к тому, что больше клиентов решили «оставаться в наших кафе». Однако показатели Starbucks за первые три месяца года упали на 1%, показав снижение продаж уже пятый раз подряд. Никкол назвал результаты «разочаровывающими», но отметил, что, несмотря на падение в США, крупнейшем рынке Starbucks, продажи в Китае и Канаде за этот период выросли.

Расскажите друзьям
Теги:
Starbucks
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами