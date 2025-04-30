Прокуратура Петербурга потребовала запретить трек «Кооператив „Лебединое озеро“» Noize MC*

Сегодня / 09:55
Ливни и снег ожидаются в Москве в первые дни мая
Сегодня / 19:24
Элизабет Бэнкс помогает Джессике Бил пережить убийство мужа в трейлере «Лучшая сестра»
Сегодня / 18:27
DC Studios отменила фильм «Сержант Рок» Луки Гуаданьино
Сегодня / 17:58
Stabucks объявил автоматизацию провальной и увеличил найм бариста
Сегодня / 17:27
Стивен Спилберг назвал величайший американский фильм всех времен
Сегодня / 16:28
Брэдли Купер снимет фильм о жизни комика Джона Бишопа
Сегодня / 16:04
Создатели сериала «Аутсорс» обсудили проект с кинокритиками в подкасте «Художественный смысл»
Сегодня / 15:59
Между РФ и КНДР построят первый автомобильный мост
Сегодня / 14:59
Против депутата Армена Бежаняна, известного по «Реальным пацанам», завели дело
Сегодня / 13:45
Архив ФСБ показал челюсть Адольфа Гитлера
Сегодня / 11:58
Вегетарианские и веганские продукты в России начнут маркировать
Сегодня / 11:52
«Один из лучших фильмов Marvel после „Мстителей: Финал“»: критикам понравились «Громовержцы»
Обновлено сегодня в 10:48
OpenAI откатила последнее обновление ChatGPT, после которого чат-бот стал слишком подлизываться
Обновлено сегодня в 09:46
«Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»
Сегодня / 09:26
Жюри «Оскара» уже нашло лазейки, чтобы обойти правило об обязательном просмотре фильмов-номинантов
Сегодня / 09:05
Во Франции начались клинические испытания вакцины от акне
Сегодня / 07:42
У фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым может появиться англоязычный ремейк
Сегодня / 07:02
В Челябинской области суд признал «Спанч Боб» оскорбительным выражением
Сегодня / 06:55
«Вкусвилл» закрыл 10% магазинов
Сегодня / 06:35
На Северном Кавказе не работают Steam и зарубежные онлайн-игры
Сегодня / 23:07
Netflix показал трейлер слешера «Улица страха: Королева выпускного»
Сегодня / 22:35
Наташа Лионн срежиссирует научно-фантастический фильм с использованием ИИ
Сегодня / 21:24
Сериал «Отчаянные домохозяйки» получит перезапуск. Его спродюсирует Керри Вашингтон
Вчера / 20:47
Джессика Альба сыграет в шпионском триллере «The Mark» Джастина Чедвика
Вчера / 20:44
Врачам в Мурманской области пообещали платить, если им получится отговорить женщину от аборта
Вчера / 19:57
Аэропорт в Волгограде переименуют в Сталинград. Эта идея понравилась Путину
Вчера / 18:46
Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дейв Франко появились в трейлере «Иллюзии обмана-3»
Вчера / 17:56
В Москве закроется ресторан «Квартира 44» на Большой Никитской

Прокуратура Петербурга потребовала запретить трек «Кооператив „Лебединое озеро“» Noize MC*

Сегодня в 16:57
Из соцсетей Noize МС*

Прокуратура Петербурга потребовала запретить трек «Кооператив „Лебединое озеро“» рэпера Noize МС*. Иск поступил в Приморский районный суд, сообщает издание «Ротонда».

Глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева рассказала, что «Кооператив „Лебединое озеро“» исследовали в Государственном педагогическом университете имени Герцена. Специалисты пришли к выводу, что в песне содержатся «формирование негативного отношения к представителям власти, в частности, к президенту России и его сторонникам», призывы к изменению конституционного строя и дискредитация армии.

В своем телеграм-канале Лебедева добавила, что эксперты также усмотрели унизительные и оскорбительные характеристики, «которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ». Кто именно представляет из себя эту фигуру, она не уточнила.

Прокуратура потребовала запретить «Кооператив „Лебединое озеро“» по двум ссылкам — на ютубе и на сайте Noize МС. В ведомстве посчитали, что трек может нанести ущерб физическому и психическому здоровью детей, пишет «Ротонда».

В конце марта «Кооператив „Лебединое озеро“» пропал с российских стримингов вместе с еще двумя треками из нового альбома Noize МС «Не все дома». Этого потребовал Роскомнадзор, сообщили в «Яндекс Музыке».

* Noize MC (Иван Алексеев) внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами