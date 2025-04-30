Прокуратура Петербурга потребовала запретить трек «Кооператив „Лебединое озеро“» Noize MC*

Прокуратура Петербурга потребовала запретить трек «Кооператив „Лебединое озеро“» рэпера Noize МС*. Иск поступил в Приморский районный суд, сообщает издание «Ротонда».
Глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева рассказала, что «Кооператив „Лебединое озеро“» исследовали в Государственном педагогическом университете имени Герцена. Специалисты пришли к выводу, что в песне содержатся «формирование негативного отношения к представителям власти, в частности, к президенту России и его сторонникам», призывы к изменению конституционного строя и дискредитация армии.
В своем телеграм-канале Лебедева добавила, что эксперты также усмотрели унизительные и оскорбительные характеристики, «которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ». Кто именно представляет из себя эту фигуру, она не уточнила.
Прокуратура потребовала запретить «Кооператив „Лебединое озеро“» по двум ссылкам — на ютубе и на сайте Noize МС. В ведомстве посчитали, что трек может нанести ущерб физическому и психическому здоровью детей, пишет «Ротонда».
В конце марта «Кооператив „Лебединое озеро“» пропал с российских стримингов вместе с еще двумя треками из нового альбома Noize МС «Не все дома». Этого потребовал Роскомнадзор, сообщили в «Яндекс Музыке».
* Noize MC (Иван Алексеев) внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.