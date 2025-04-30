Прокуратура Петербурга потребовала запретить трек «Кооператив „Лебединое озеро“» Noize MC*

В своем телеграм-канале Лебедева добавила, что эксперты также усмотрели унизительные и оскорбительные характеристики, «которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ». Кто именно представляет из себя эту фигуру, она не уточнила.