Стивен Спилберг назвал величайший американский фильм всех времен

Американский режиссер Стивен Спилберг назвал величайший, по его мнению, фильм всех времен, снятый в США. Об этом написал NME.
Кинематографист вручил награду Американского института киноискусства (AFI) своему коллеге Фрэнсису Форду Копполе. В поздравительной речи Спилберг признался, что считает ленту Копполы «Крестный отец» величайшим из когда‑либо созданных.
«Когда мы молоды, мы хотим, чтобы нами гордились родители, затем друзья, затем наши коллеги и, наконец, наши сверстники, но вы, сэр, не имеете себе равных», — обратился Спилберг к Копполе.
По мнению Спилберга, Коппола «взял то, что было раньше, и переопределил канон американского кино, тем самым вдохновив поколение рассказчиков, которые хотят, чтобы вы гордились их работой». «Я всегда хочу, чтобы вы гордились моей работой», — признался автор «Списка Шиндлера» и «Инопланетянина».
Спилберг добавил, что Коппола — борец за независимых артистов, который всегда отстаивает их интересы. «Но также вы всегда бесстрашны в том, насколько вы открыты идеям, мнениям и вдохновению», — сказал режиссер.
На церемонии также присутствовали создатель франшизы «Звездные войны» Джордж Лукас и актеры Роберт Де Ниро и Аль Пачино. Де Ниро подчеркнул, что Коппола изменил его жизнь, а Лукас назвал его своим героем.
«Когда мне было 22, он научил меня не бояться прыгать со скал. И я прожил с этим всю оставшуюся жизнь, хотя и не поднимаюсь на более высокий уровень, чем он», — подчеркнул Лукас.
«Это место, которое создало меня, мой дом, на самом деле вовсе не место, но вы, друзья, коллеги, учителя, товарищи по играм, семья, соседи, все прекрасные лица, приветствующие меня вновь, поскольку я есть и всегда буду ничем большим, чем одним из вас», — ответил коллегам Коппола.
Последний фильм Копполы «Мегалополис» был снят на средства самого режиссера. Он вышел в 2024 году и провалился в прокате. Премьеру ленты встретили на Каннском кинофестивале 10-минутными овациями, но позднее «Мегалополис» номинировали на «Золотую малину».