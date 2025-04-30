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Брэдли Купер снимет фильм о жизни комика Джона Бишопа

Сегодня в 16:28
Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Американский актер Брэди Купер («Звезда родилась», «Маэстро») выступит режиссером фильма «Is This Thing On?», основанного на биографии стендап-комика Джона Бишопа. Об этом сообщил Beyond The Joke.

Картина описывается как романтическая комедия о мужчине, который начинает профессионально заниматься юмором в тот момент, когда его брак рушится. Сюжет основан на переломном моменте из жизни Бишопа — его дебюте в шоу-бизнесе.

Сценарий проекта написал сам Бишоп вместе с Уиллом Арнеттом, известным по сериалу «Скрежет металла» и фильму «Черепашки-ниндзя». Арнетт признался, что был очарован историей коллеги, когда познакомился с ним десять лет назад.

Одну из ролей в будущей ленте исполнит стендап-комикесса Хлоя Рэдклифф. Будет ли действие разворачиваться в Великобритании, где жил Бишоп, или его перенесут в США, пока неясно.

Бишоп выступит исполнительным продюсером фильма. Когда стартуют съемки, не сообщается.

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