Между РФ и КНДР построят первый автомобильный мост

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон дали старт строительству автомобильного моста, соединяющего две страны, через реку Туманная в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС.
Строение получило название «Мост дружбы». Это будет первый транспортный маршрут между РФ и КНДР — на данный момент есть только железнодорожное и авиасообщение.
«Это по-настоящему знаковый этап для российско-корейских отношений. Его [возводимого моста] значение выходит далеко за рамки просто инженерной задачи», — сказал Мишустин.
Построить «Мост дружбы» намереваются за полгода с расчетом, что он увеличит грузопоток и количество пассажирских перевозок. Пункт пропуска на мосту с российской стороны будет рассчитан «на 300 транспортных средств и 2850 физических лиц в сутки — с возможностью увеличения», сообщили в Минтрансе РФ.
Длина моста составит 1 километр, а самого мостового перехода (с подъездными дорогами) — 4,7 километра. Российским строителям предстоит соорудить 424 метра, северокорейским — 581.
Соглашение о строительстве моста заключил Владимир Путин во время своего визита в КНДР в июне 2024 года. Тогда же он подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, по которому Северная Корея отправила своих солдат на военную спецоперацию на территории Украины.
Сообщения об отправке северокорейских солдат появились в 2024 году, но Кремль не подтверждал и не опровергал это. 28 апреля Путин публично поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, которые, по его словам, вытесняли украинских военных из Курской области. Следом ТАСС выложил видео совместной боевой работы ВС РФ и КНДР.