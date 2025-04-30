Между РФ и КНДР построят первый автомобильный мост

Соглашение о строительстве моста заключил Владимир Путин во время своего визита в КНДР в июне 2024 года. Тогда же он подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, по которому Северная Корея отправила своих солдат на военную спецоперацию на территории Украины.