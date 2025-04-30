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Создатели сериала «Аутсорс» обсудили проект с кинокритиками в подкасте «Художественный смысл»

Сегодня в 16:04
Фото: предоставлено пресс-службой

Авторы сериала «Аутсорс» и его актеры обсудили проект с кинокритиками в видеоподкасте «Художественный смысл» после премьеры финального эпизода в кинотеатре «Художественный». Выпуск появился в Okko, а его аудиоверсия — в сервисе «Звук».

В разговоре приняли участие журналисты и авторы индустриальных блогов, в том числе Мария Истомина, Арина Бородина, Сусанна Альперина, Егор Москвитин, Илона Егиазарова, Жан Просянов, Артем Ремизов, Максим Ершов.

Видео: предоставлено пресс-службой

Команду «Аутсорса» представляли актеры Мила Ершова, Карина Александрова, Дарья Савельева, Даша Котрелева, Дмитрий Сумин и другие, а также режиссер Душан Глигоров, продюсер Иван Самохвалов, оператор Батыр Моргачев, художник Денис Исаев и композитор Сергей Каширин.

Подкаст записали прямо после просмотра заключительной серии шоу. В нем специалисты порассуждали о том, почему «Аутсорс» стал событием в киноиндустрии, за что его называли «„Фарго“ Балабанова» и из‑за чего проект обсуждают даже те, кто обычно не комментирует российские сериалы.

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Продюсер Иван Самохвалов поделился, с какими проблемами столкнулся сериал. Его сценарий пять раз переписывали, а финал утвердили уже в процессе съемок. Режиссер Душан Глигоров признался, что несколько раз за время работы опускал руки.

Глигоров отметил, что в итоге поставил «абсурдистскую черную комедию». Но с этим определением согласились не все: Илона Егиазарова сравнила сериал с классической древнегреческой трагедией. Главред портала «Кино-театр.ру» Жан Просянов заявил, что шоу поставило точку в спорах о том, стоит ли вернуть смертную казнь в России.

Премьера «Аутсорса» состоялась в сентябре на фестивале «Новый сезон», где проект получил премию в номинации «Самый ожидаемый сериал». В онлайн-кинотеатре Okko шоу появилось в феврале.

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