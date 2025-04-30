Создатели сериала «Аутсорс» обсудили проект с кинокритиками в подкасте «Художественный смысл»

Авторы сериала «Аутсорс» и его актеры обсудили проект с кинокритиками в видеоподкасте «Художественный смысл» после премьеры финального эпизода в кинотеатре «Художественный». Выпуск появился в Okko, а его аудиоверсия — в сервисе «Звук».
В разговоре приняли участие журналисты и авторы индустриальных блогов, в том числе Мария Истомина, Арина Бородина, Сусанна Альперина, Егор Москвитин, Илона Егиазарова, Жан Просянов, Артем Ремизов, Максим Ершов.
Команду «Аутсорса» представляли актеры Мила Ершова, Карина Александрова, Дарья Савельева, Даша Котрелева, Дмитрий Сумин и другие, а также режиссер Душан Глигоров, продюсер Иван Самохвалов, оператор Батыр Моргачев, художник Денис Исаев и композитор Сергей Каширин.
Подкаст записали прямо после просмотра заключительной серии шоу. В нем специалисты порассуждали о том, почему «Аутсорс» стал событием в киноиндустрии, за что его называли «„Фарго“ Балабанова» и из‑за чего проект обсуждают даже те, кто обычно не комментирует российские сериалы.
Продюсер Иван Самохвалов поделился, с какими проблемами столкнулся сериал. Его сценарий пять раз переписывали, а финал утвердили уже в процессе съемок. Режиссер Душан Глигоров признался, что несколько раз за время работы опускал руки.
Глигоров отметил, что в итоге поставил «абсурдистскую черную комедию». Но с этим определением согласились не все: Илона Егиазарова сравнила сериал с классической древнегреческой трагедией. Главред портала «Кино-театр.ру» Жан Просянов заявил, что шоу поставило точку в спорах о том, стоит ли вернуть смертную казнь в России.
Премьера «Аутсорса» состоялась в сентябре на фестивале «Новый сезон», где проект получил премию в номинации «Самый ожидаемый сериал». В онлайн-кинотеатре Okko шоу появилось в феврале.