Создатели сериала «Аутсорс» обсудили проект с кинокритиками в подкасте «Художественный смысл»

Подкаст записали прямо после просмотра заключительной серии шоу. В нем специалисты порассуждали о том, почему «Аутсорс» стал событием в киноиндустрии, за что его называли «„Фарго“ Балабанова» и из‑за чего проект обсуждают даже те, кто обычно не комментирует российские сериалы.