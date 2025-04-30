Против депутата Армена Бежаняна, известного по «Реальным пацанам», завели дело

Против депутата Осинской городской думы и предпринимателя Армена Бежаняна, известного по роли Армена из сериала «Реальные пацаны», возбудили уголовное дело. Оно может быть связано с нарушением правил охраны и использования недр, сообщает РБК.
По данным издания, сумму ущерба, нанесенного Бежаняном, оценили в 140 млн рублей. Телеграм-канал Shot пишет, что его фирма «Гослесхоз» неправильно добывала гравий в русле реки Камы на территории Пермского края. В ходе проверки выяснилось, что у рабочих не было технического проекта разработки.
В разговоре с Baza Бежанян подтвердил возбуждение дела, но на тот момент он «пока ни одного документа не видел». По его словам, уведомление о возбуждении уголовного дела пришло утром 30 апреля, передают «Вести.ру».
В разговоре с Ura.ru Бежанян заявил, что в бухгалтерии фирмы прошли обыски, в ходе которых «изъяли документацию», а также выкачали данные с его телефона. При этом он отметил, что еще не ознакомился с обвинением и не узнавал, как следователи «расчеты делали».
«Дело в том, что у меня есть лицензия на добычу недр. Она продолжает действовать, но с 12 июня 2024 года была приостановлена в части добычи песчано-гравийной смеси в связи с нерестовым периодом. В этот период мы остановили все работы, техники [на участке] вообще не было. То есть с чем связаны нарушения, мне непонятно», — прокомментировал Бежанян.
Актер связал уголовное преследование с его политическими амбициями и попыткой пройти в Госдуму. По его словам, в 2024 году на участке, где фирма Бежаняна ведет добычу близ города Оса, проверку проводила природоохранная прокуратура, после чего бизнесмена оштрафовали на 10 тыс. рублей.
«В пермской политической системе ничего не меняется. Каждый раз перед выборами в отношении меня возбуждают уголовные дела, что было ожидаемо. <…> Суть простая: один орган (Минприроды) выдал лицензию, другой административный орган ее не согласовывает, а отвечать должен я», — написал Бежанян на своей странице в «ВК». Он перечислил дела, которые ранее возбуждали против него, но все они «рано или поздно рассыпались». Политик предупредил «заказчиков и кукловодов», что он не боится.
По данным РБК, Бежанян владеет ООО «Темп», ООО «Гослесхоз» и ООО «Вторчермет». Сумма выручки компаний по итогам прошлого года составила 63,3 млн рублей, чистого убытка — 80 тыс. рублей. В 2019 году он стал депутатом местной думы от партии «Единая Россия».