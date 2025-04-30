Против депутата Армена Бежаняна, известного по «Реальным пацанам», завели дело

«Дело в том, что у меня есть лицензия на добычу недр. Она продолжает действовать, но с 12 июня 2024 года была приостановлена в части добычи песчано-гравийной смеси в связи с нерестовым периодом. В этот период мы остановили все работы, техники [на участке] вообще не было. То есть с чем связаны нарушения, мне непонятно», — прокомментировал Бежанян.