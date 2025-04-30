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Вегетарианские и веганские продукты в России начнут маркировать

Сегодня в 11:58
Фото: Gary Scott/Unsplash

Роскачество выбрало знаки, которыми начнут маркировать растительную, вегетарианскую и веганскую продукции. Логотип на упаковке будет означать, что в составе нет компонентов животного происхождения, сообщает «Интерфакс».

Качество товаров, которые получат логотип, подтверждает «Роскачество-Веган», единственный в стране аккредитованный органом по сертификации таких продуктов.

«Новый логотип — это ключевой элемент в создании в России цивилизованного рынка для узнаваемого бренда растительной и вегетарианской продукции, который будет способствовать развитию индустрии, повышению доверия потребителей и популяризации здорового образа жизни», — заявила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Чтобы выбрать логотип, с февраля Роскачество проводило всероссийский конкурс.

С 1 мая также маркировку «Честный знак» получат чипсы и снэки, в том числе сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн, а также косметика и бытовая химия. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), управляющий знаком, начнет вводить маркировку постепенно, чтобы не нагружать бизнес, пишет «Российская газета».

«Маркировка позволит очистить рынок от нелегальных производителей и даст возможность потребителям осознанно выбирать товар с помощью приложения „Честный знак“», — пояснил гендиректор ЦРПТ Реваз Юсупов.

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