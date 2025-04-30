Вегетарианские и веганские продукты в России начнут маркировать

С 1 мая также маркировку «Честный знак» получат чипсы и снэки, в том числе сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн, а также косметика и бытовая химия. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), управляющий знаком, начнет вводить маркировку постепенно, чтобы не нагружать бизнес, пишет «Российская газета».