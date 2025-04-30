«Один из лучших фильмов Marvel после „Мстителей: Финал“»: критикам понравились «Громовержцы»

По его словам, у Джейка Шрейера вышел фильм о ментальном здоровье, в котором герои превозмогают собственный стыд, одиночество и неуверенность в себе, а объединяет их не спасение мира — хотя и это тоже, — а нежелание страдать. Картину удачно дополняют хороший, по мнению автора, юмор и по-настоящему грустные моменты. Кроме того, игра Флоренс Пью названа безупречной, у Джулии Луис-Дрейфус получилась превосходная злодейка, а Боб, герой Льюиса Пуллмана, получился сложным и глубоким персонажем.