«Один из лучших фильмов Marvel после „Мстителей: Финал“»: критикам понравились «Громовержцы»

Критикам показали новый боевик киновселенной Marvel «Громовержцы». Картину с Флоренс Пью, Дэвидом Харбором и Себастьяном Стэном встретили довольно позитивно.
Сейчас у фильма держится рейтинг 88% «свежести» на Rotten Tomatoes (при 113 рецензиях), а средняя оценка критиков на Metacritic составляет 69 баллов (на основе 37 статей). Мировая премьера состоится 1 мая, после этого поделиться мнением смогут и зрители.
По сюжету директор ЦРУ Валентина Аллегра де Фонтен нанимает Черную вдову Елену Белову уничтожить доказательства провального эксперимента по созданию новых супергероев и убить Призрака, знакомого зрителям по «Человеку-муравью-2». В ходе задания она сталкивается с Агентом США Джоном Уокером, которому поручили убить ее, а также с Таскмастер, которой заказали Уокера.
Локация оказывается смертельной ловушкой для всех. Вместо убийства четверка решает бежать и хватает с собой Боба, участника эксперимента «Часовой». В то же время группу выслеживает Зимний солдат и требует от них публично выступить против коррупции де Фонтен.
В «Громовержцах» также приняли участие Джулия Луис-Дрейфус, Уайатт Расселл, Ольга Куриленко, Льюис Пуллман, Ханна Джон-Кеймен, Джералдина Висванатхан, Лоренс Фишберн и Рейчел Вайс.
В одном из интервью Флоренс Пью назвала картину «крутым инди-фильмом в духе A24 про убийц, но с супергероями Marvel».
Цитата разошлась по сети и заставила студию напомнить, что режиссером супергеройского проекта выступил Джейк Шрейер, а сценаристами — Ли Сон Чжин и Джоанна Кало (все трое работали над «Грызней»), за камеру встал оператор Эндрю Дроз Палермо («Зеленый рыцарь»), монтаж делал Гарри Юн («Грызня», «Эйфория» и «Минари»), а за музыку отвечала группа Son Lux («Всё везде и сразу»). Над всеми этими проектами работала компания А24.
The Wrap
Оценка 80/100
Хотя новый фильм не следует оригинальному комиксу, а команда персонажей совсем не выглядит звездами уровня Железного человека или Человека-паука, критик издания отметил, что Marvel справилась «очень неплохо», ведь «лента заставляет переживать, хотите вы этого или нет».
«„Громовержцы“ — первый фильм Marvel за много лет, который не изуродовали на постпродакшене и не превратили в заготовку для сиквела. Наконец-то это фильм о его персонажах, а не вселенной», — пишет он.
По его словам, у Джейка Шрейера вышел фильм о ментальном здоровье, в котором герои превозмогают собственный стыд, одиночество и неуверенность в себе, а объединяет их не спасение мира — хотя и это тоже, — а нежелание страдать. Картину удачно дополняют хороший, по мнению автора, юмор и по-настоящему грустные моменты. Кроме того, игра Флоренс Пью названа безупречной, у Джулии Луис-Дрейфус получилась превосходная злодейка, а Боб, герой Льюиса Пуллмана, получился сложным и глубоким персонажем.
Однако режиссеру не удалось избежать некоторых недостатков. Автор обратил внимание на серую цветовую палитру, которая снижает эффект от операторской работы и создает ощущение дешевого боевика из 2000-х.
The Hollywood Reporter
Оценка 70/100
Главный критик журнала обратил внимание на свежесть лиц «Громовержцев» и выделил главное отличие фильма от других проектов Marvel — глубину персонажей и их эмоциональные переживания.
«„Громовержцы“ не переизобретают супергероику, а темп картины скачет. Тем не менее остроты героев сведены до минимума, а персонажи кроме суперспособностей отличает определенная эмоциональную хрупкость. Схваток и мировых угроз не стало меньше, но возвращение к простым, но глубоким историям даже заставляет сопереживать», — отметил он.
Игра актеров оценена высоко, особенно Флоренс Пью, которая, по мнению автора, доказала состоятельность в качестве главной звезды. Ее героиня — Елена Белова — раскрывает травмы детства и чувство потери после смерти сестры: «Она углубляет черты характера, которые сделали ее такой захватывающей в „Черной вдове“, — циничное спокойствие и, что более важно, глубину чувств, которые она пытается скрыть за своими навыками».
Также отмечены Джулия Луис-Дрейфус, которая «очевидно наслаждается своей ролью жадной до власти злодейки», и Льюис Пуллман, чей персонаж — «сложная фигура, через которую фильм исследует психическую нестабильность и борьбу между светом и тьмой».
«Сложно сказать, спасут ли „Громовержцы“ Marvel от финансовых неудач. Однако это точно шаг к креативному обновлению», — заключил рецензент.
IndieWire
Оценка: 60/100
Кинокритик издания увидел в «Громовержцах» неидеальную попытку Marvel вернуться к основам и восстановить потерянное чувство цели. Он согласен, что картина предлагает четкие эмоциональные ставки и реалистичный экшн, но тем не менее называет ее шагом назад, а не вперед для киновселенной.
Кроме Флоренс Пью и Льюиса Пуллмана похвалу получили Себастьян Стэн и Дэвид Харбор. Первый привносит в картину четкий моральный компас и браваду Терминатора, а второй — искренность и юмор, хотя иногда может возникнуть ощущение, что его шуток слишком много.
А вот Луис-Дрейфус обзорщика разочаровала: «В образе де Фонтейн меньше душевных переживаний, чем в рекламе одежды для подростков. Ее мелкую злодейку спасает лишь ассистентка в исполнении Джералдины Висванатхан, в которой действительно борются противоречивые чувства».
В целом «Громовержцы» — это шаг в нужном направлении, но он не решает всех проблем MCU, заключил критик. Фильм дает надежду киновселенной в преддверии «Фантастической четверки», хотя и не полностью оправдывает ожидания.
«Простой и относительно бодрый возврат к основам — это точно шаг в правильном направлении для MCU, но это движение назад. Режиссерский дебют Джейка Шрейера в Marvel получился одним из лучших и наиболее уверенных фильмов серии со времен распада мегафраншизы щелчком Таноса. Он приносит удовольствие, но все равно кажется лишь эхом прежних высот», — пришел к выводу автор.