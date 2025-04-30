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Ливни и снег ожидаются в Москве в первые дни мая

Сегодня в 09:55
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

За 1 и 2 мая в Москве выпадет почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С утра 1 мая в столице начнутся дожди высокой интенсивности. За день выльется 18–23 миллиметра осадков ― почти треть от месячного объема. На севере Подмосковья: в Клине, Дубне, Дмитрове, Сергиевом Посаде — пройдет снег с дождем. В Москве температура воздуха не превысит 7–10 градусов тепла, в Подмосковье — 6–11.

В ночь на 2 мая и в утренние часы в столице к ливням добавятся заряды мокрого снега. Температура составит всего от 0 до +5 градусов. «Такой холодный и ненастный старт месяца станет прологом с нетеплому и влажному долгосрочному прогнозу на май на большей части Русской равнины», ― отметил Тишковец.

МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде в Москве. 30 апреля и 1 мая в столице будет дождь с грозой и усиление ветра.

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