Ливни и снег ожидаются в Москве в первые дни мая

В ночь на 2 мая и в утренние часы в столице к ливням добавятся заряды мокрого снега. Температура составит всего от 0 до +5 градусов. «Такой холодный и ненастный старт месяца станет прологом с нетеплому и влажному долгосрочному прогнозу на май на большей части Русской равнины», ― отметил Тишковец.