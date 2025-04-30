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Во Франции начались клинические испытания вакцины от акне

Сегодня в 09:05
Фото: Mutiha Ashifa Salsabella/Unsplash

Французская фармацевтическая компания Sanofi начала клинические испытания экспериментальной вакцины от акне. Об этом сообщает Live Science.

Если препарат успешно пройдет испытания, он станет первой в мире вакциной от акне. По словам представителя Sanofi, разработка может стать перспективной альтернативой существующим средствам, которые не устраняют болезнь полностью, требуют длительного применения и часто вызывают неприятные побочные эффекты. Среди таких средств ― ретиноиды, антибиотики и противозачаточные гормональные таблетки.

Клиническое испытание препарата продлится до 2027 года. К нему планируют привлечь 400 взрослых добровольцев с умеренным и тяжелым акне на лице.

Детали о механизме действия вакцины не раскрываются. Известно, что это мРНК-вакцина: она использует молекулу информационной РНК, чтобы доставить инструкцию в клетки организма. После этого препарат стимулирует иммунную систему атаковать белки, связанные с развитием акне.

Ученые Sanofi не единственные, кто работает над вакциной от акне, хотя они продвинулись дальше остальных. К примеру, группа исследователей из Калифорнии создала препарат, который снизил выраженность акне у мышей на 50%. Разработчики этой вакцины тоже готовятся к началу клинических испытаний.

Акне — воспалительное заболевание, при котором волосяные фолликулы и поры кожи забиваются, а организм реагирует на это образованием прыщей, чаще всего на лице, плечах, груди и спине. Акне затрагивает около 95% людей в возрасте от 11 до 33 лет.

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