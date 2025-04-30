Во Франции начались клинические испытания вакцины от акне

Французская фармацевтическая компания Sanofi начала клинические испытания экспериментальной вакцины от акне. Об этом сообщает Live Science.
Если препарат успешно пройдет испытания, он станет первой в мире вакциной от акне. По словам представителя Sanofi, разработка может стать перспективной альтернативой существующим средствам, которые не устраняют болезнь полностью, требуют длительного применения и часто вызывают неприятные побочные эффекты. Среди таких средств ― ретиноиды, антибиотики и противозачаточные гормональные таблетки.
Клиническое испытание препарата продлится до 2027 года. К нему планируют привлечь 400 взрослых добровольцев с умеренным и тяжелым акне на лице.
Детали о механизме действия вакцины не раскрываются. Известно, что это мРНК-вакцина: она использует молекулу информационной РНК, чтобы доставить инструкцию в клетки организма. После этого препарат стимулирует иммунную систему атаковать белки, связанные с развитием акне.
Ученые Sanofi не единственные, кто работает над вакциной от акне, хотя они продвинулись дальше остальных. К примеру, группа исследователей из Калифорнии создала препарат, который снизил выраженность акне у мышей на 50%. Разработчики этой вакцины тоже готовятся к началу клинических испытаний.
Акне — воспалительное заболевание, при котором волосяные фолликулы и поры кожи забиваются, а организм реагирует на это образованием прыщей, чаще всего на лице, плечах, груди и спине. Акне затрагивает около 95% людей в возрасте от 11 до 33 лет.