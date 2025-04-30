Во Франции начались клинические испытания вакцины от акне

Ученые Sanofi не единственные, кто работает над вакциной от акне, хотя они продвинулись дальше остальных. К примеру, группа исследователей из Калифорнии создала препарат, который снизил выраженность акне у мышей на 50%. Разработчики этой вакцины тоже готовятся к началу клинических испытаний.