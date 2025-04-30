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Жюри «Оскара» уже нашло лазейки, чтобы обойти правило об обязательном просмотре фильмов-номинантов

Сегодня в 09:26
Фото: Mirko Fabian/Unsplash

Некоторые члены жюри «Оскара» уже нашли, как обойти новое правило Академии об обязательном просмотре всех представленных к наградам картин. Об этом пишет Variety.

Требования премии были ужесточены 22 апреля. Среди прочего участникам предписывают смотреть все номинированные фильмы, чтобы получить право голоса в категории. По словам собеседников журнала, многие в жюри ждали этого нововведения и встретили его позитивно.

Прежде обязательство распространялось только на зарубежные проекты, в остальных категориях оно было лишь рекомендацией. Зачастую члены Академии полагались на собственные знания о фильмах, рецензии критиков и советы близких или могли передавать бюллетени помощникам или детям, а также голосовали за ленты, к которым приложили руку.

В 2020 году для Академии создали приложение Screening Room, оно заменило рассылку DVD-дисков и бюллетеней, в нем также отслеживают статус просмотра. Однако, как говорят в Академии, и его получается обманывать: можно запустить картину на скорости 1,5x, просто включить фильм и выключить звук или уйти из дома. Наказания за ложный или невнимательный просмотр нет.

Тем не менее обязательный просмотр должен помешать картинам собирать множество статуэток зараз. Теперь больше шансов может появиться у фильмов, которые представлены лишь в одной категории и ранее брали призы других премий. Из‑за необходимости знакомиться с категорией целиком вырастет роль специалистов по костюмам, монтажу или операторской работе в соответствующих номинациях.

Некоторые влиятельные члены Академии считают, что среди коллег не так много обманщиков. «Я не настолько циничен, чтобы думать, что люди не смотрели фильмы. Я езжу в Канны, на „Теллурайд“, в Торонто и на „Сандэнс“. Когда загорается приложение Академии, я знаю, что мне пора приниматься за дело. Не представляю, как другие успевают. Но это наша ответственность, и то, что это пришлось оформить официально, немного удивляет», — отметил глава сети кинотеатров AMC Скотт Шуман.

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