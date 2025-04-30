Жюри «Оскара» уже нашло лазейки, чтобы обойти правило об обязательном просмотре фильмов-номинантов

Некоторые влиятельные члены Академии считают, что среди коллег не так много обманщиков. «Я не настолько циничен, чтобы думать, что люди не смотрели фильмы. Я езжу в Канны, на „Теллурайд“, в Торонто и на „Сандэнс“. Когда загорается приложение Академии, я знаю, что мне пора приниматься за дело. Не представляю, как другие успевают. Но это наша ответственность, и то, что это пришлось оформить официально, немного удивляет», — отметил глава сети кинотеатров AMC Скотт Шуман.