У фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым может появиться англоязычный ремейк

Главные роли — братьев — достались Макару Хлебникову и Юре Борисову, номинированному на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». У режиссера Максима Арбугаева тоже есть номинация на «Оскар» ― за режиссуру короткометражного документального фильма «Выход» о морском биологе с Чукотки. В российский прокат «Кончится лето» вышел 27 февраля.