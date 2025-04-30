У фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым может появиться англоязычный ремейк

Независимая компания по дистрибуции и консалтингу в области контента GroupStitch приобрела права на англоязычный ремейк фильма «Кончится лето». Фирма также получила права на показ картины за пределами России, сообщает The Hollywood Reporter.
«Кончится лето» ― криминальный триллер якутских постановщиков Максима Арбугаева и Владимира Мункуева. Фильм рассказывает о двух братьях, которые скрываются, после того как один из них украл золото у местного мафиозного синдиката.
Главные роли — братьев — достались Макару Хлебникову и Юре Борисову, номинированному на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». У режиссера Максима Арбугаева тоже есть номинация на «Оскар» ― за режиссуру короткометражного документального фильма «Выход» о морском биологе с Чукотки. В российский прокат «Кончится лето» вышел 27 февраля.
Компанию GroupStitch основал Ник Айзек ― опытный медиаменеджер, ранее работавший в Amazon, MGM Studios и Gravitas Ventures. Сейчас он активно ищет партнеров по дистрибуции «Кончится лето» на международных рынках, одновременно развивая партнерства для съемок ремейка, отмечает THR.