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У фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым может появиться англоязычный ремейк

Сегодня в 07:42
Фото: «Вольга»

Независимая компания по дистрибуции и консалтингу в области контента GroupStitch приобрела права на англоязычный ремейк фильма «Кончится лето». Фирма также получила права на показ картины за пределами России, сообщает The Hollywood Reporter.

«Кончится лето» ― криминальный триллер якутских постановщиков Максима Арбугаева и Владимира Мункуева. Фильм рассказывает о двух братьях, которые скрываются, после того как один из них украл золото у местного мафиозного синдиката.

Главные роли — братьев — достались Макару Хлебникову и Юре Борисову, номинированному на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». У режиссера Максима Арбугаева тоже есть номинация на «Оскар» ― за режиссуру короткометражного документального фильма «Выход» о морском биологе с Чукотки. В российский прокат «Кончится лето» вышел 27 февраля.

Компанию GroupStitch основал Ник Айзек ― опытный медиаменеджер, ранее работавший в Amazon, MGM Studios и Gravitas Ventures. Сейчас он активно ищет партнеров по дистрибуции «Кончится лето» на международных рынках, одновременно развивая партнерства для съемок ремейка, отмечает THR.

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