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В Челябинской области суд признал «Спанч Боб» оскорбительным выражением

Сегодня в 07:02
Фото: Erik Mclean/Unsplash

В Озерске Челябинской области суд оштрафовал местного активиста на 50 тыс. рублей за то, что он назвал депутата Спанч Бобом в социальных сетях. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.

Между активистом Петром и представителем городской думы Евгением Зайцевым разгорелся конфликт в соцсети. Петр выразил недовольство работой народного избранника и назвал его Спанч Бобом.

«Я веду сообщество, в котором рассказываю о политической и общественной жизни города Озерска. В связи с этим я рассказывал в том числе о депутате Зайцеве. Пишу я довольно-таки резко у себя в сообществе и позволяю себе всякие вещи в отношении абсолютно всех», — пояснил активист.

В суде чиновнику удалось доказать, что имя мультипликационного персонажа — оскорбительное выражение. Суд обязал активиста удалить посты и выплатить компенсацию за моральный вред.

Зайцев подтвердил Ura.ru, что областной суд встал на его сторону. Однако он недоволен решением: ведь изначально требовал большую сумму компенсации. По мнению депутата, действия блогера могли бы попадать под статью УК.

«Областной суд не установил факта оскорбления, а только установил „оскорбительную формулу“. Если бы суд установил факт оскорбления, действия блогера подпадали бы под статью уголовного кодекса „Оскорбление представителя власти“. Так что областной суд отнесся к нему очень лояльно и снисходительно», — отметил Зайцев.

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