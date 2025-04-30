В Челябинской области суд признал «Спанч Боб» оскорбительным выражением

«Я веду сообщество, в котором рассказываю о политической и общественной жизни города Озерска. В связи с этим я рассказывал в том числе о депутате Зайцеве. Пишу я довольно-таки резко у себя в сообществе и позволяю себе всякие вещи в отношении абсолютно всех», — пояснил активист.