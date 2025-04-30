В Челябинской области суд признал «Спанч Боб» оскорбительным выражением

В Озерске Челябинской области суд оштрафовал местного активиста на 50 тыс. рублей за то, что он назвал депутата Спанч Бобом в социальных сетях. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.
Между активистом Петром и представителем городской думы Евгением Зайцевым разгорелся конфликт в соцсети. Петр выразил недовольство работой народного избранника и назвал его Спанч Бобом.
«Я веду сообщество, в котором рассказываю о политической и общественной жизни города Озерска. В связи с этим я рассказывал в том числе о депутате Зайцеве. Пишу я довольно-таки резко у себя в сообществе и позволяю себе всякие вещи в отношении абсолютно всех», — пояснил активист.
В суде чиновнику удалось доказать, что имя мультипликационного персонажа — оскорбительное выражение. Суд обязал активиста удалить посты и выплатить компенсацию за моральный вред.
Зайцев подтвердил Ura.ru, что областной суд встал на его сторону. Однако он недоволен решением: ведь изначально требовал большую сумму компенсации. По мнению депутата, действия блогера могли бы попадать под статью УК.
«Областной суд не установил факта оскорбления, а только установил „оскорбительную формулу“. Если бы суд установил факт оскорбления, действия блогера подпадали бы под статью уголовного кодекса „Оскорбление представителя власти“. Так что областной суд отнесся к нему очень лояльно и снисходительно», — отметил Зайцев.